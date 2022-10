Antoine Griezmann (31 ans, 11 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) et le FC Barcelone, c'est terminé. Le directeur du football du club catalan, Mateu Alemany, a confirmé la vente de l'attaquant français à l'Atletico Madrid.

"Les départs de Griezmann et Coutinho ont engendré d'énormes économies sur les salaires, c'est plus précieux que ce que l'Atletico et Aston Villa nous ont payé pour eux. Leurs salaires sont élevés, donc j'apprécie beaucoup ces opérations", a indiqué le dirigeant blaugrana lors de l'assemblée générale des socios. Le vice-champion d'Espagne va récupérer entre 20 et 25 millions d'euros avec le départ du Bleu.

…Suarez revient sur les adieux de Messi

Après 21 années passées au FC Barcelone, Lionel Messi (35 ans, 13 matchs et 8 buts toutes compétitions cette saison) a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain au terme de son contrat. Un départ de l'attaquant argentin sur lequel est revenu son ex-partenaire, Luis Suarez (35 ans).

"À ce moment-là, j'ai vu Messi pleurer comme jamais auparavant, nous étions tous affectés par cette situation, il était dévasté de voir ce qui arrivait au club où il avait grandi. Aujourd'hui encore, je me demande pourquoi les choses se sont passées ainsi, mais au moins, j'ai eu la chance de partir et d'être heureux à l'Atletico Madrid", a expliqué le buteur du Nacional pour Star+.