Suite à la réunion du Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket-ball ayant adopté, à l’unanimité, le projet du président Maitre Babacar Ndiaye de supprimer la limitation des mandats, des voix se lèvent pour s’opposer à cette démarche. Après l’ancien président Baba Tandian, c’est au tour de l’ancien Roi du basket et ex international sénégalais Mamadou Vieux Ndoye de mener la fronde.

‘’Je ne suis pas contre Babacar Ndiaye, mais je suis contre un troisième mandat de Babacar Ndiaye à la tête de la Fédération sénégalaise de basket-ball sénégalais’’, précise d’emblée l’ancien international de basket Mamadou Vieux Ndoye. Il est l’instigateur de la pétition en ligne pour s’opposer à la réforme des textes fédéraux devant permettre à l’actuel président de briguer un troisième mandat. ‘’Les textes qui régissent actuellement le basket sénégalais stipulent que, pour être président de la fédération de basket, il faut être président de club et que le Comité directeur ne pouvait faire qu'un mandat et le renouveler une fois. Maintenant, il veut changer les textes pour pouvoir se représenter. C'est parce que non seulement, il n’est plus président de club, mais aussi, il a épuisé les deux mandats dont il a droit, lui et les trois-quarts de l’équipe fédérale’’, soutient Vieux Ndoye.

Cette résolution, votée à l’unanimité par le Comité directeur de la FSBB dimanche dernier, a de fortes chances de passer, le 22 mai prochain, à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire de réforme des textes. ‘’On nous parle de 102 clubs de basket au Sénégal, alors que les 50 ne compétissent jamais. C’est à ce genre de clubs qu’on donne quelque chose pour voter en retour en faveur du président. Ce n’est pas sérieux ! Un club qui ne joue pas ne doit pas voter. On est dans un pays de droit’’, fulmine l’ancien Roi du basket en 2012.

A la question de savoir comment il compte s’y prendre pour se faire entendre, mis à part la pétition, puisqu’il ne fait partie d’aucun club, l’ex-pensionnaire de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis met en avant sa détermination à aller jusqu’au bout de ce combat. ‘’Y a pas mal de choses à faire. Puisque la fédération ne veut pas respecter les textes, les juridictions compétentes sont là. A chaque fois qu’ils ne voudront pas respecter les dispositions, la Chambre administrative de la Cour suprême est là pour élucider ce genre de problèmes. Avant cela, c’est le ministère des Sports, à travers la Direction des activités physiques et sportives (Daps), qui devait dire stop à ce genre de pratique. Si la Daps ne réagit pas, nous saisirons la Cour suprême’’, avertit-il.

Auteur du panier qui a envoyé le Sénégal au Mondial de basket en 2014, Mamadou Vieux Ndoye espère être celui qui sonnera le changement de paradigme dans le basket local. ‘’Ce n’est pas le combat de Vieux Ndoye uniquement. C’est celui de beaucoup de sympathisants du basket qui se sont rendu compte que nous prenons une mauvaise pente. Ces dirigeants ne sont mués que par leurs intérêts. Une multitude de délégués fédéraux qui partent en compétition, alors qu’ils ne servent à rien là-bas, au détriment du basket local’’, dénonce le médaillé de bronze à l’Afrobasket-2013.

L’Assemblée générale extraordinaire de réforme des textes est prévue le 22 mai au stadium Marius Ndiaye. Elle sera suivie de l'AG d'information, le même jour dans l'après-midi. Depuis sa programmation, plusieurs voix se lèvent pour la dénoncer.

SOKHNA ANTA NDIAYE