Entre son accession en première division en 2019, la saison 2020 écourtée et maintenant, l’équipe masculine de l’ASC ville de Dakar s’affirme en national 1. Première de la poule B grâce à sa victoire devant le Dakar Université club (Duc), le club de la municipalité de Dakar compte jouer les grands rôles dans ce championnat.

L’ASC Ville de Dakar est partie pour devenir un incontournable du championnat sénégalais de Basket. Après le doublé championnat et coupe du Sénégal des filles en 2019, l’équipe masculine est en train de suivre leurs pas. Si celles-ci ont attendu sept ans avant leur premier trophée en D1, tout porte à croire que les garçons n’attendront pas aussi longtemps. En effet, les Dakarois sont en train de montrer visage reluisant à seulement trois ans dans l’élite.

Leur ascension a cependant été graduelle. Lors de la première année en National 1, l’équipe termine sixième de sa poule. L’année dernière où on a vécu l’arrêt définitif de la saison de Basket à cause du Covid, l’équipe était classée deuxième derrière de Duc. Une équipe qu’elle a renversée cette année (59-67) pour s’emparer de la tête du groupe B, le week-end dernier. Dans ce match, la bande à Barra Ndiaye a été très conquérante. Ainsi, Ville de Dakar partage la tête du groupe B avec sa dernière victime. Les deux équipes ont le même nombre de points (16), mais ASCVD est devant grâce au goal différence particulier.

Derrière ses performances de l’équipe du président Yatma Diaw figure, d’abord, la consolidation des acquis depuis la D2. Le club est parvenue à maintenir intact le groupe qui a réussi la montée dans l’élite. De plus, il s’est attaché les services de Mamoudel Sow ex-leader de l’US Ouakam. Un ailier expérimenté qui a aidé l’équipe à grandir. Ensuite, il y a la bonne préparation avec une feuille de route indiquée par le Directeur technique Moustapha Gaye. De ce fait, les joueurs ont bénéficié d’une remise en état d’un mois et 15 jours après plus de huit mois sans compétition. Enfin, il faut savoir que l’équipe de la Ville de Dakar est mise dans de bonnes conditions de performances par ses dirigeants grâce à son statut d’équipe municipale. ‘’Les joueurs et le staff sont motivés parce nous sommes dans de bonnes conditions, aussi bien à l’entraînement que lors des voyages. Les dirigeants font le maximum, c’est pourquoi les résultats suivent’’, révèle l’entraineur titulaire, Aly Ngoné Niang.

‘’On a beaucoup travaillé’’

Déjà qualifié pour les quarts de finale qui était l’objectif, le champion d’Afrique en 1997 avec le Sénégal se veut cependant prudent. ‘’Nous voulons faire une bonne saison. A partir des quarts de finale, on verra, l’appétit vient en mangeant’’, confie-t-il. L’équipe de la Municipalité de Dakar est la plus prolifique en attaque dans son groupe avec 652 points marqués. Seule la Douane fait mieux dans le championnat avec 674 points. Cependant, Mamoudel Sow et ses coéquipiers prêtent le flanc en défense. Ils en sont à 592 points encaissés, l’une des plus mauvaises performances défensives de première division.

Avec un effectif de 16 joueurs dont trois juniors, ASCVD n’a eu qu’une seule recrue cette année. L’équipe a pu compter sur un groupe soudé. ‘’Si nous en sommes là aujourd’hui ce n’est pas parce qu’on est meilleur, mais parce qu’on a beaucoup travaillé. Personnellement, je ne subis aucune pression de la part des dirigeants, ils me laissent travailler. De plus, les joueurs ont un bon état d’esprit’’, ajoute-t-il.

Le weekend prochain en match comptant pour la 10e journée, l’ASC Ville de Dakar se déplace à Saint Louis pour affronter l’équipe de l’Université Gaston Berger. Une occasion pour eux de consolider leur première place dans la poule B.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)