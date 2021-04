La Direction technique nationale (DTN) de basket se lance dans un vaste programme de mise en place des Académies régionales. Dans ce cadre, l’équipe technique de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), dirigée par Moustapha Gaye, a entamé une tournée sur l’ensemble du territoire national.

Ces missions à l’intérieur du pays visent à ‘’rencontrer les techniciens, échanger avec eux sur les programmes de la Direction technique, dont le plus important reste la mise en place des Académies régionales’’, a fait savoir un communiqué signé de son secrétariat. Ainsi, informe la note, Moustapha Gaye et son équipe continuent ‘’se rendent, ce samedi, à Saint-Louis et Louga, après Kolda et Sédhiou mercredi et jeudi’’ derniers.

Par ailleurs, coach Tapha et ses collaborateurs vont discuter avec les techniciens locaux des ‘’plans de relance du basket à la base avec des critériums de mini basket et une détection plus pointue de l’élite des jeunes basketteurs’’. Ce document devant contenir le programme de formation pour les jeunes est ‘’en phase de finalisation’’. Il est élaboré par une commission de techniciens pilotée par Moustapha Sall et Cheikh Sarr.

La Direction technique nationale fait aussi de la formation des cadres techniques une de ses priorités. Dans ce cadre, plusieurs stages d’animateurs et initiateurs ont été organisés. ‘’Cette saison, la Direction technique nationale a pris d’importantes mesures : il faut avoir le 2e degré pour être coach principal d’une première de National 1, les assistants doivent avoir le premier degré. Ces mesures ont pour objectif de pousser les coaches à se former, mais aussi aux clubs de prendre les techniciens qualifiés’’, a informé la note.