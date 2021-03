Le championnat national de 1re division masculine a tenu toutes ses promesses, ce week-end. L’Asfa a enfin goûté à la victoire, alors que la Jeanne d’Arc a créé la sensation, en battant Louga BC.

Il aura fallu attendre 10 journées de championnat pour voir le sursaut d’orgueil de l’Association sportive des forces armées (Asfa). Les Militaires sont allés chercher leur premier succès devant Sicap basket club (Sibac). Après une 9e journée où ils ont failli renverser l’Uso, l’équipe du sergent-chef Jacques Ndiaye n’a pas raté le Sibac, en cette 10e journée.

Vaincus à l’aller sur le fil (69-63), les Militaires ont pris leur revanche. Ils ont gagné les deux premiers quarts-temps sans réussir à se détacher. A la pause, ils menaient au score (32-25). Durant la seconde période, Jean-Jacques Boissy et ses coéquipiers accélèrent le jeu pour revenir à hauteur de l’adversaire dans le 3e acte (53-52). L’Asfa ne lâche pas et gère le money time mieux qu’à l’aller et s’impose au final (74-69).

Dans la poule B, l’ASC Ville de Dakar continue sa marche victorieuse. Après avoir renversé le Duc, elle est allée s’imposer à Saint-Louis, face à l’UGB (75-64). Les poulains d’Aly Ngoné Niang enchaînent une troisième victoire dans cette phase retour et consolident leur place de leader. Dans ce même groupe, la Jeanne d’Arc a obtenu une nouvelle victoire. Face au Louga BC, les Bleu et Blanc ont créé la surprise. Les éléments du coach Mohamed Sène ont pris le jeu à leur compte dès l’entame du match. Ils remportent le premier quart-temps (23-13) et passent à la vitesse supérieure lors du second acte (42-30).

Au retour des vestiaires, les Lougatois peinent en attaque et n’arrivent pas à contenir les assauts des jeunes joueurs de la JA et concèdent la défaite (80-55). C’est la sixième victoire de la Jeanne d’Arc classée 4e de la poule.

Après sa défaite à Louga lors de la 9e journée, l’AS Douanes s’est relevée de la meilleure des manières, face à l’Iseg Sports, dans un match où la barre des 100 points a été atteinte. Les hommes de Pabi Guèye ont survolé le match sans forcer : 104-47, soit 57 points de différence.

Dans l’ombre de l’AS Douanes, l’US Ouakam a obtenu sa neuvième victoire de la saison, à égalité de points avec le leader de la poule A. Les Ouakamois ont pris le dessus sur Mermoz BC (71-65).

Résultats 10e journée Jeanne d’Arc - Louga BC 80-55 AS Douanes - Iseg Sport 104-47 Ville de Dakar - UGB 75-64 Ouakam - Mermoz BC 71-65 ASFA - Sibac 74-69

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)