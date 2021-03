Le stage des Lionnes locales, initié par le sélectionneur national Moustapha Gaye, en vue d’ouvrir la Tanière aux jeunes, suit son cours depuis le 29 février dernier. Les séances d’entrainement sont passées d’une à deux par semaine, les lundis et mardis. Hier, coach Tapha a relevé l’intensité du travail, avec huit des 13 joueuses sélectionnées.

Avec les blessures de Khadidiatou Dieng, Couna Ndao, Sabelle Tening Diatta, Yaye Irma Diémé et Ndèye Maty Mbaye, seules huit joueuses sur les 13 ont pris part à la première séance de la semaine. La course avec et sans ballon était au menu du jour. Notamment le repli défensif et la défense en un contre un. Dans cet exercice, les filles ont beaucoup couru et rivalisé de technique individuelle.

L’accent a aussi été mis sur certains systèmes de jeu en deuxième partie de séance, afin d’asseoir une certaine organisation dans le groupe. A la fin de l’exercice qui a duré un peu plus de deux heures, les joueuses ont procédé à des séances de tirs supervisés par Moustapha Gaye et ses adjoints. Le directeur technique national n’a pas manqué de rectifier la gestuelle de certaines filles afin d’améliorer leur adresse.

Bien qu’ouvert aux joueuses locales, le stage voit la participation de Mathilde Aicha Diop, pensionnaire de Colomiers, en Nationale 1 française, présente au Sénégal à cause de l’arrêt définitif de ce championnat.

Cette préparation rentre dans le cadre de la participation du Sénégal à l’Afrobasket-2021 dames prévu du 17 au 26 septembre. Les Lionnes sont déjà qualifiées avec le Nigeria, le Mali et le Mozambique, en leur qualité de quatre meilleures nations africaines de basket-ball.

Cependant, le pays hôte de cette compétition n’est pas encore désigné par l’instance dirigeante du basket-ball africain.

Liste des 13 joueuses : Maty Fall (ASC VD), Mathilde Aicha Diop (Calomiers France), Ndèye Maty Mbaye (Duc), Ndèye Coumba Ndao (Asfo), Nogaye Diop (Jaraaf), Yaye Irma Diémé (ASC VD), Julie Dacosta (Duc), Madjiguène Sène (Iseg SP), Ndoumbé Mbodj (Duc), Khadidiatou Dieng (Iseg SP), Couna Ndao (ASC VD), Sabelle Tening Diatta (ASC VD), Elma Malou (ASC VD)

Mathilde Aicha Diop

‘’J’espère pouvoir terminer la saison au Sénégal’’

Présélectionnée en équipe nationale féminine du Sénégal pour l’Afrobasket 2019, Mathilde Aicha Diop (1m 88) n’avait finalement pas été retenue dans les 12. La joueuse de l’US Colomiers (France) revient en sélection avec les joueuses locales pour tenter une première participation à l’Afrobasket 2021. A 23 ans, l’ancienne ‘‘Boppoise’’ est au Sénégal à cause de l’arrêt définitif du championnat français de National 1. En marge de la séance d'entraînement des Lionnes, l’ailière sénégalaise s’est confiée à EnQuête.

Quel est votre sentiment avec cette présélection ?

C’est toujours un plaisir et un honneur de rejoindre la sélection nationale, donc j’ai hâte de continuer les entraînements et de me faire ma place dans cette équipe.

Comment se passe la préparation ?

Ça se passe bien, on essaye de se remettre en forme physiquement, de faire ce que le coach demande. Aujourd’hui, l’accent était plus mis sur certains systèmes de jeu. Comment bien courir sur un terrain de basket ? Et un peu d’adresse. On s’en sort bien Alhamndoulilah.

Comment se passe votre intégration à cette équipe en tant que seule expatriée ?

J’ai de bonnes relations avec tout le monde, je connaissais déjà un peu plus de la moitié du groupe donc l’adaptation s’est faite facilement. Il y a un bon esprit de groupe dans l’ensemble, tout le monde est assez enthousiaste.

Le reste du groupe joue dans le championnat national sauf vous. Comment faites-vous pour combler l’absence de matches ?

Je m’entraîne chaque jour à la salle de musculation et avec l’équipe de ISEG Sports tout en espérant pouvoir terminer la saison ici au Sénégal. C’est l’objectif. Et enfin de faire partie des 12 joueuses qui disputeront l’Afrobasket 2021.

Est-ce que l’arrêt du championnat en France n’a pas brisé votre élan ?

Bien sûr, l’arrêt du championnat en France était un coup dur de plus puisque ça fait deux années de suite qu’on fait une saison blanche. Ça gâche beaucoup parce qu’on avait des objectifs et on était sur la bonne lancée. On faisait partie des premiers de notre poule, donc c’est encore une fois un travail inachevé. Mais bon, on n’a pas d’autres choix que de faire avec.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)