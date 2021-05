L’équipe du Zamalek a remporté la première édition de la Basketball Africa League qui s’est jouée au Rwanda, du 16 au 30 mai. La formation égyptienne a battu en finale, ce dimanche, l’Union Sportive de Monastir (76-63).

Après un parcours sans faute jusqu’en finale, le Zamālek d’Égypte et l’US Monastir ont livré la der de cette compétition, à l’Aréna de Kigali. Finalement, seul le Zamalek sort invaincu de cette Basketball Africa League. Les Egyptiens sont sur le toit de l’Afrique, avec ce sixième succès obtenu devant l’US Monastir (76-63), qui ont pourtant dominé l’entame de la partie, gagnant tous les duels, grâce à une bonne organisation défensive. Omar Abada et Wael Arakji, auteurs de cinq points chacun en cinq minutes, ont mené la danse. En face, les Égyptiens étaient à la traîne, en multipliant les pertes de balles. Ainsi, le Monastiriens ont mené, à la fin du premier quart-temps de cinq points (22-17).

Cependant, les Tunisiens n’ont tenu qu’un quart-temps sur le parquet de Kigali. Puisque les Egyptiens ont repris le jeu à leur compte, avec l’entrée en jeu de Souleymane Diabaté. Le meneur ivoirien a délivré cinq passes décisives successives et ramené son équipe à 2 points (34-32), à 4 minutes de la pause. S’en suivra un coude à coude dans les trois dernières minutes du second acte (34-34, 40-40 et 42-42). Zamalek est allé à la pause avec un avantage de deux unités (44-42).

Les deux équipes ont regagné le parquet avec beaucoup d’engagement, ce qui explique les nombreuses fautes qui ont entamé la qualité de la partie. Dans cet épisode de maladresses, l’ailier fort du Zamalek, Michael Olayinka Fakuade, est sorti du lot et mis sept points. L’US Monastir a buté sur une bonne défense qui l’a privée de tirs ouverts. C’est ainsi que le Zamalek s’est imposé (55-51) à la fin du troisième acte. La quatrième manche de la rencontre a été entièrement dominée par les Egyptiens. Après 5 minutes de jeu, Souleymane Diabaté a enchaîné trois tirs primés et donné une avance de 10 points à son équipe (65-55). Dès lors, les Tunisiens ont déjoué et se sont énervés, à l’image du coach Mounir Ben Slimen, sanctionné pour faute technique, à la suite d’une contestation.

Le Zamalek a géré le reste du temps et s’est imposé par 76 à 63. Il entre dans l’histoire, en étant vainqueur de la première édition de la BAL. Le MVP de la compétition est l’Américain Walter Wallace Hodge, qui est aussi le meilleur marqueur, avec une moyenne de 16,2 points par match.

Dans la petite finale du tournoi, Petro de Luanda a surclassé les Patriots BC, hôte de la BAL. La formation angolaise s'est largement imposée (97-68).

SOKHNA ANTA NDIAYE