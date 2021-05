Après une journée de repos, mardi dernier, la Basketball Africa League a repris du service, ce mercredi, avec les quarts de finale. Le représentant du Sénégal, l’As Douanes, va en découdre avec l’US Monastir, cet après-midi (15h30), pour gagner une place en demi-finale.

La phase de poules s’est déroulée pour l’AS Douanes en dents de scie, avec une victoire et deux défaites, dans cette première édition du Basketball Africa League (BAL). Les Sénégalais ont bénéficié de l’un des deux tickets réservés aux meilleurs 3e pour se qualifier en quart de finale. Avec cette phase à élimination directe, c’est un nouveau tournant dans cette compétition où les hommes de Pabi Gueye n’ont pas droit à l’erreur. Classés 8e au tableau général, avec 4 points +20, les Gabelous affrontent l’US Monastir, première de la poule A et premier du classement général des 12 équipes, avec 6 points +82, devant le Zamalek.

Avec trois succès de rang en autant de matches, les Tunisiens ont la faveur des pronostics face aux Douaniers pour avoir survolé leur groupe. Le club de Monastir domine le basket tunisien, ces trois dernières années, avec trois titres de champion d’affilée (2019, 2020 et 2021) pour six sacres au total. Les Tunisiens sont également des habitués des compétitions internationaux, notamment la Coupe d’Afrique des clubs champions où ils ont terminé sur la dernière marche du podium en 2017. Les Monastiriens ont remporté le Championnat maghrébin des clubs masculins de basket, en 2012.

Dans cette BAL, l’US Monastir est conduit par son coach Soufiane Ferjani qui bénéficie d’un groupe de professionnels, avec plus de 6 joueurs qui tournent à plus de 10 points par match. A l’image de Wael Arakji, auteur de 18 points contre Rivers Hoppers. C’est donc un gros morceau que les champions du Sénégal en titre vont affronter, cet après-midi. Malgré tout, les Vert et Blanc ne comptent pas se présenter en victimes expiatoires et vont bien jouer toutes leurs cartes. Le coach Mamadou Guèye peut s’appuyer sur ses meilleurs éléments du moment, à savoir Mouhamed Faye, Mamadou Lamine Diop et Cheikh Bamba Diallo, capables de mettre 10 points au minimum par match. Contre l’USM, la bande à Bamba devra faire preuve de constance dans les performances et rester concentrée durant tout le match.

Si pour Pabi Gueye l’objectif de départ est atteint, à savoir la qualification en quart de finale, il s’attend à une bonne réaction de ses joueurs sur ce match : ‘‘La prochaine étape sera le match de quart de finale. L’objectif c’est de jouer à fond, de se donner au maximum, parce que ce sera juste un match. Le plus important, c’est d’éviter dans le jeu certaines situations difficiles et faire ce que le jeu demande, réfléchir en vrai professionnel’’, a-t-il lancé à l’endroit de ses joueurs. Les Gabelous sont privés de deux joueurs d’expérience, l’arrière Louis Adams et l’ailier fort Brahim Gaye, tous deux blessés.

Résultats Mercredi Zamalek - FAP 82-53 AS Salé - Petro Luanda Jeudi 15h30 AS Douanes - US Monastir 19h00 Ferroviario - Patriots BC

SOKHNA ANTA NDIAYE