Un glorieux chapitre se tourne au Bayern Munich. Président du conseil d’administration du géant bavarois depuis 2002, Karl-Heinz Rummenigge a officiellement annoncé sa démission ce mardi. Celle-ci sera effective à compter du 30 juin. L’Allemand avait pris sa décision depuis des mois et il verra, comme convenu, l’ancien gardien de but légendaire, Oliver Kahn, lui succéder à partir du 1er juillet. "C'est le moment stratégique le plus logique.

C'est la fin de ma mission, un nouveau chapitre commence avec une nouvelle équipe. Oliver Kahn, en tant que nouveau PDG, va être responsable dès le début de la nouvelle saison. C'est dans l'intérêt du Bayern. J'ai dit il y a deux ans que nous planifions une transition prudente et c'est enfin en train de se faire. Je pars avec satisfaction et fierté. Je cède un club totalement intact en matière de sport, d'économie et de structure. C'était important pour moi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin au Bayern", a salué l’ancien buteur, qui aura marqué à jamais l’histoire des Roten, d’abord comme joueur puis en tant que dirigeant.

…Bouna Sarr, par ici la sortie ?

Bouna Sarr (29 ans, 8 matchs en Bundesliga cette saison) n'a pas convaincu le Bayern Munich. Acheté à 8 millions d'euros à l'OM l'été dernier, le latéral droit a peu joué cette saison en Bavière, où il n'a été titularisé qu'à neuf reprises toutes compétitions confondues (en 15 apparitions). Sans grande surprise, la direction munichoise a donc ouvert la porte à un départ cet été, annonce le média allemand Bild. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien Marseillais est évalué entre 5 et 10 millions d'euros.