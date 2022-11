Sadio Mané (30 ans, 92 sélections et 33 buts) a été contraint de céder sa place dès la 20e mn, lors de la rencontre de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Werder de Brême (5-1), ce mardi. Touché au genou droit sur un duel, l'ancien joueur de Liverpool a tenté de reprendre le jeu, mais a préféré demander un changement à son entraîneur Julian Nagelsmann, qui a lancé Leroy Sané à sa place. Après sa sortie, Mané a directement rejoint les vestiaires, mais semblait simplement légèrement touché. Une mesure de précaution ?

… et nominé au Globe Soccer Awards

L’UEFA a dévoilé, hier, le onze-type de la phase de poules de la Ligue des champions. Auteur de trois buts et d’une passe décisive, Sadio Mané figure dans ce groupe. L’attaquant sénégalais et le Bayern Munich ont survolé le groupe C avec six victoires en autant de sorties. Le Sénégalais est également nominé pour le prix du Meilleur joueur de l’année du Globe Soccer Awards 2022. Il fait partie des dix finalistes dont Karim Benzema, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Thibot Courtois, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Luis Diaz et Erling Haaland. Le nom du gagnant sera dévoilé le 17 novembre prochain.