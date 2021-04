L’équipe nationale A de football du Sénégal est passée près de l’humiliation, mardi dernier, face à l’Eswatini (1-1). Le système de jeu adopté par le sélectionneur national Aliou Cissé, lors des deux dernières sorties des Lions, est pointé du doigt par l’opinion, pour expliquer cette contre-performance. Le technicien Beau Saliou Touré donne son avis sur la question et, par ricochet, fait le point sur ces éliminatoires. A l’en croire, le bilan est positif.

Quelle analyse faites-vous du match des Lions contre l’Eswatini ?

Ce n’est pas le match qu’on attendait. Mais on était déjà qualifié ; les gosses se sont dit dans leur tête que c’est un match de gala ; ils ont joué relaxe. C’est difficile de faire jouer une équipe déjà qualifiée. Il faut aussi savoir que le Sénégal joue en fonction de l’adversaire qui est devant. Si on avait l’Algérie en face ou l’Égypte, on aurait eu un autre match. On attendait une équipe joueuse, mais ça n'a pas été le cas. Ça arrive. Les joueurs en sont conscients et ils rectifieront le tir.

Le 3-5-2 utilisé par Cissé est très critiqué. Quel est votre avis ?

C’est un bon système de jeu, à mon avis. Mais c’est plus facile à appliquer en club qu’en sélection, parce qu’en club, l'entraîneur a les joueurs à disposition pendant 9 mois. Donc, il peut mettre en place ce système ; il a le temps de le travailler. Mais en sélection, c’est compliqué. Les joueurs sont ensemble pendant un temps assez court.

Pour moi, Cissé a du mérite, parce qu’il a fait qualifier l’équipe avant terme. Il faut l’encourager, parce qu’il fait du bon job.

Justement, quel bilan tirez-vous de ces éliminatoires de la Can ?

Le bilan est positif. Il ne faut pas oublier qu’on a gagné pratiquement tous nos matchs, et ce n'est pas évident. Il a fait du bon travail. Ce qu’on a vu hier peut être inquiétant pour un supporter, mais moi, en tant que technicien, je vous dis qu’il n’y a pas péril en la demeure. Pendant la phase finale, on aura une très bonne équipe, parce qu’on a un bon groupe et Cissé en fera une bonne équipe.

L'entraîneur a appelé beaucoup de nouveaux joueurs. Vos impressions sur eux ?

Il faudra faire avec eux, c’est clair ! Quand on voit Abdou Diallo, il est très bon. Idem pour Ballo Touré et Abdoulaye Seck. Nampalys a fait un match de haute facture. Pour moi, nous n’avons pas de problème de joueurs, nous avons de très bons footballeurs. Maintenant, il faut créer une très bonne équipe capable de rivaliser avec l’Algérie et autre. Je veux dire par là une équipe soudée et joueuse, bonne tactiquement et techniquement. Aliou est en train de réfléchir sur la question. Je pense qu’il nous sortira une bonne équipe avant la Coupe d’Afrique des nations. Les nouveaux sont tous bons.

Quels sont les chantiers de Cissé ?

Les gens ont beaucoup parlé du jeu des Lions, à juste titre. C’est vrai que dans le haut niveau, l’essentiel c’est la gagne, mais Aliou a largement le temps et les éléments pour mettre en place un beau jeu, d’instaurer quelque chose. Vous savez, le supporter aussi à sa part et c’est ce que réclament les supporters sénégalais. Donc, il est tenu de s’y conformer.

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)