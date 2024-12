Samedi dernier, la médiathèque Abasse Ndione de Bargny a accueilli une exposition immersive de l'artiste PaIssa, dont les œuvres explorent la diversité culturelle, les luttes humaines et les aspirations à la paix. À travers des tableaux riches en couleurs et en symbolisme, PapIssa invite à une réflexion sur diverses thématiques de l’émigration irrégulière.

Il a attendu la fin de la Biennale de l’art africain contemporain pour faire son vernissage. Le meilleur pour la fin ! Et c’est Bargny qui l’offre avec l’exposition ‘’Ndaje’’ de PaIssa qui valse entre art abstrait et figuratif. Il use de techniques différentes pour explorer des thèmes actuels. À l’entrée de la médiathèque, sont visibles deux tableaux posés sur des chevalets. L’un est intitulé ‘’Liggey’’ (le travail) et l'autre ‘’Tu Li’’. Ils résument l’engagement de l’artiste à magnifier le quotidien. La couleur marron domine sur les deux tableaux. Ils dégagent une certaine chaleur, de la convivialité, mais surtout une authenticité qui caractérise cette ville léboue qui accueille cette exhibition d’un de ses fils, Papa Issa Diouf dit ‘’PaIssa’’. On sent l’ancrage dans les traditions et ‘’Sayu Moth Sène’’ renforce ce sentiment. Il est accroché au mur à l’entrée à gauche. Un mur recouvert d’un drap blanc pour mieux faire ressortir le travail de l’artiste. ‘’Sayu Moth Sène’’, un tableau vibrant représentant des hommes revenant des champs, chargés d’herbes sur la tête captive le regard. Entre couleurs chaudes et froides (orange, jaune, vert, bleu, noir et marron), ce tableau semble dialoguer avec l’énergie de ‘’Terry’’ qui présentent un groupe de pêcheurs portant fièrement leurs prises. Ces premières œuvres posent les bases d’une exposition où chaque tableau raconte une histoire.

L’œuvre ‘’Sambarax’’ plonge le visiteur au cœur de la mer où une pirogue transportant des migrants affronte une vague menaçante. La mer, peinte en dégradé de bleu foncé, clair et blanc, traduit le tumulte et l’incertitude d’un voyage périlleux. L’angoisse est vécue par les familles laissées derrière. Laquelle transparaît dans ‘’Sentu’’ qui illustre une scène poignante : des hommes, femmes et enfants sur la berge scrutant la mer, peut-être à la recherche de proches partis en exil ou de pêcheurs en mer. Le ciel rougeoyant, mêlé de jaune et de blanc, intensifie l’émotion de l’attente.

En face, sur un autre mur, est accrochée l'œuvre titrée ‘’Étude’’. Elle dépeint deux élèves - un garçon et une fille - portant leurs livres sur la tête et entre les mains, symbolisant la quête de savoir. Les tons sombres du fond (noir et gris) mettent en valeur les éclats de bleu, jaune et orange, créant un contraste puissant.

PaIssa diversifie sa technique avec de la récupération. Avec ‘’Artu’’, des morceaux de tissu assemblés dessinent un agent armé menaçant des individus devant un étal. Ce tableau interpelle sur les abus d’autorité et la précarité. Dans ‘’Nataangue’’, des femmes portant des plateaux de fruits et légumes incarnent le dynamisme du commerce local. Les couleurs éclatantes rappellent la vitalité et la résilience des femmes dans l’économie informelle. L’unité et la diversité prennent forme dans ‘’Lengo’’, où des silhouettes faites de figures géométriques (carrés, triangles et rectangles) aux couleurs variées (rose, noir, jaune, bleu) se tiennent par la main, illustrant l’harmonie dans la différence.

Une unité dont l’Afrique pourrait faire montre. Un vœu que PaIssa exprime dans sa création titrée ‘’Afrique’’. Il dessine la carte du continent de manière atypique. Elle est formée par un ensemble de cases avec des cimes ressemblant à des têtes humaines, symbolisant l’humanité et l’interconnexion du continent. Le tableau est baigné de lumière, évoquant l'espoir et la renaissance.

La paix est au centre de ‘’Yoonu Jamm’’, où de l’eau versée d’un canari évoque un rituel sénégalais associé au voyage et à la bénédiction. Cet hommage à la tradition rappelle l’importance des gestes simples pour apaiser et unir. L’exposition inclut également un hommage poignant à la Palestine. Un tableau à dominante rouge bordeaux, marqué par des tons sombres, représente un enfant en larmes, portant l’écharpe de Yasser Arafat sur la tête, les mains chargées de cadavres. L’œuvre traduit la douleur et l’urgence de la paix.

Des portraits de femmes historiques

La dernière série met à l’honneur des figures féminines emblématiques des cultures sénégalaises. ‘’Diambogne’’, vêtue de wax rouge, incarne la force des traditions sérères. ‘’Aguène’’, en jaune, avec une calebasse perlée, rappelle la richesse de l’héritage diola. Enfin, ‘’Lingeer’’, en vert et parée de guipure, célèbre la noblesse wolof.

L’exposition à la bibliothèque de Bargny n’est pas seulement une galerie d’art, mais un espace de réflexion, de partage et d’émotion. Les œuvres de PaIssa, par leurs couleurs et leurs récits racontent l’Afrique dans toute sa splendeur et sa complexité.

B.BOB