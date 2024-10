Les Lions du Sénégal sont qualifiés pour la Can-2025. Ce premier rassemblement post-Aliou Cissé a été riche en enseignements.

Deux matchs en l’espace de quatre jours (11 et 15 octobre 2024), deux victoires, 5 buts marqués et 0 but encaissé. Les premiers pas de Pape Thiaw à la tête de la sélection nationale sont plus que corrects. Choisi comme intérimaire par la Fédération sénégalaise de football (FSF) après la non-prolongation du contrat d’Aliou Cissé (2 octobre 2024), le technicien a permis à l’équipe nationale de décrocher la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Ayant été l’adjoint de Cissé et ayant travaillé avec des joueurs qu’il connaît bien, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale locale a réussi à imposer ses idées et à se démarquer de son prédécesseur. Avant le prochain rassemblement qui aura lieu dans quelques semaines, Pape Thiaw aura le temps d’asseoir sa patte.

Durant ce rassemblement, le sélectionneur de 43 ans a utilisé 18 des 26 joueurs qu’il avait à sa disposition. Comme à un examen d’entrée, certains ont plus brillé que d’autres. Au-delà de la satisfaction collective symbolisée par la 18e qualification à la Can, décrochée au bout du temps additionnel du deuxième match contre le Malawi, les joueurs ont connu des fortunes diverses.

Sur les 18, certains comme Seny Dieng, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Moussa Niakhaté ont disputé les deux rencontres en entier, tandis que d’autres comme Ismail Jakobs, Pape Matar Sarr et El Hadj Malick Diouf n’ont joué qu’un seul match.

Seny, numéro deux

Numéro deux au poste de gardien de but depuis la Can-2021, le portier de Middlesbrough a profité de l’absence sur blessure d’Édouard Mendy pour étrenner ses 5e et 6e sélections. Fiable, l’ancien sociétaire des Queens Park Rangers l’a toujours été en équipe nationale. Déjà lors de la Can victorieuse au Cameroun, il avait suppléé Mendy lors des deux premières rencontres et obtenu ses deux premiers clean sheets.

Face au Malawi, les 11 et 15 octobre, Seny n’a pas eu grand-chose à faire. Lors du premier match, le portier n’a subi aucun tir cadré, mais il a brillé dans son jeu au pied. Évoluant comme gardien-libero avec un Sénégal qui jouait haut, Seny Dieng a été le joueur le plus précis de la rencontre avec 100 % de passes réussies, dont deux en profondeur. Une statistique sans doute anodine pour son poste, mais significative dans l’approche de jeu et prouvant la sérénité du portier sénégalais.

Ce calme s’est encore vu quatre jours après à Lilongwe. Toujours aussi participatif dans le jeu des Lions, Seny est resté vigilant lors de la seule intervention qu’il eut à faire à la 71e mn. Le portier réalise un magnifique arrêt et boucle de la meilleure des manières son rassemblement. Même si Édouard Mendy est le n°1 attitré, le portier de Middlesbrough s’impose comme une alternative sérieuse à ce poste.

La Grande Muraille

Dans le sérieux et l’application, la doublette Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté a protégé la Tanière des Lions. Imposer une défense centrale à deux est le premier choix fort du technicien. Premiers relanceurs de l’équipe sénégalaise, les deux centraux ont réussi en moyenne plus de 80 passes sur l’ensemble des deux matchs.

Solides et imposants, le capitaine Koulibaly et son lieutenant Niakhaté n’ont laissé aucune chance aux attaquants malawites. Même si ces derniers n’ont pas été les plus menaçants, sur les rares duels disputés, les défenseurs sénégalais ont montré leur suprématie. Avec 5 duels sur 6 remportés par Niakhaté et 3 duels sur 4 gagnés par Koulibaly au match retour, ils ont évité au gardien de but sénégalais de nombreux face-à-face avec les Flames.

Sadio, décisif à tous les coups

Son coup franc victorieux à la 95e mn au match retour a enflammé tout le public sénégalais et a éteint celui du stade Bingu de Lilongwe. Sadio Mané a inscrit ses 45e et 46e buts en sélection (1 but dans chaque match). Il renforce ainsi sa place de meilleur buteur de l’histoire de cette équipe nationale. Certes moins tranchant et moins vif que lors de ses jeunes années, le n°10 sénégalais de 32 ans a montré durant ce rassemblement qu’il reste l’atout offensif numéro un de la Tanière.

Entrejeu bien en jambes

Il devient de plus en plus un atout considérable dans l’entrejeu des Lions. Titulaire à l’aller aux côtés de Lamine Camara, Pape Alassane Guèye a fait preuve de maturité et de justesse technique dans ses choix de passes. Sa qualité de passes dans le jeu long comme court a été d’un grand apport aux Lions (4 passes longues réussies et 14 passes dans le dernier tiers). Sa bonne frappe de balle a fait la différence pour l’ouverture du score à la 35e mn. Remplaçant au retour, le n°26 a été utile et précieux à son entrée à la 60e mn.

Pape Thiaw peut se targuer du luxe d’avoir Pape Matar Sarr comme suppléant au milieu de terrain de Villarreal lors du match retour. Même s’ils ont fini la rencontre ensemble, le milieu de terrain de Tottenham a remplacé Pape Guèye dans le profil, ce qu’il a brillamment réussi. Pas utilisé au match aller, Pape Matar a contrôlé l’entrejeu des Lions au Bingu Stadium avec 10 récupérations, 58 % de dribbles réussis (7/12) et plus de 80 % de duels réussis. L’ancien pensionnaire de Génération Foot a montré qu’il reste un choix crédible pour une place de titulaire dans cette équipe nationale.

Couloir gauche bien garni

Un autre choix crédible, mais cette fois-ci pour le couloir gauche défensif. El Hadj Malick Diouf vient renforcer les alternatives fiables en tant que latéral gauche. Aligné d’entrée au match retour en remplacement d’Ismail Jakobs, le joueur du Slavia Prague a rendu une copie plus que correcte. Dynamique et entreprenant sur son côté gauche avec 6 occasions créées et 5 centres réussis (67 %), Malick Diouf s’est même essayé aux coups de pied arrêtés (4 corners tirés).

Efficacité à perpétuer en attaque

Titulaire sur les deux rencontres, Nicolas Jackson a livré deux prestations différentes. Inscrivant son premier but en équipe nationale au stade Abdoulaye Wade, Jackson a multiplié les efforts et s’est aussi montré précieux dans la conservation du ballon.

Mais l’attaquant de Chelsea a vu ses démons du passé ressurgir au match retour. Aucun duel remporté, 0 dribble réussi et 3 tirs hors cadre, Nico n’a pas existé face à la défense regroupée du Malawi.

Buteur en entrant en jeu au match aller, Boulaye n’a pas eu la même réussite en tant que titulaire au retour. Placé derrière Jackson, l’attaquant de la Lazio a aussi buté sur le mur malawite, mais a été précieux dans le jeu des Lions.

Couloir droit en danger

Comparé à ses compères du côté gauche (Ismail Jakobs à l’aller et El Hadj Malick Diouf au retour), Formose Mendy a été le moins impactant des latéraux en phases offensives. Très peu de centres réussis et de combinaisons avec ses milieux excentrés, le joueur de Lorient a été loin de l’apport offensif attendu pour son poste dans cette animation.

Même souci pour Ismaïla Sarr. À 26 ans, l’ailier de Crystal Palace continue de multiplier les déchets dans le dernier geste (0 centre réussi sur 4 tentés à l’aller). Malgré sa passe décisive pour le but de Sadio Mané au stade Abdoulaye Wade, Ismaïla a vendangé plus d’occasions qu’il n’en a concrétisées.

