Eloigné des pelouses pendant une dizaine de jours à cause d’une blessure à la cuisse, Namplays Mendy a donné des nouvelles rassurantes sur sa forme physique, en conférence de presse d’avant-match contre Clermont, ce samedi.

Ayant déclaré forfait lors de la dernière trêve internationale, Nampalys Mendy a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Le milieu de terrain est de retour dans le groupe du RC Lens et se prépare pour la prochaine sortie en championnat des Nordistes face à Clermont. ‘’Je me sens bien. Durant cette trêve, j’ai pu me soigner tranquillement et bien aussi. J’ai repris les entrainements, il y a deux jours. Je me sens apte à être dans le groupe. C’est à la veille du match contre Marseille, lors du dernier entraînement, que j’ai ressenti une douleur derrière la cuisse, au niveau de l’ischio. J’ai fait un examen le matin du match et on n’a pas voulu prendre de risque, pour ne pas amplifier la blessure. On a donc opté pour du repos.’’

Son entraineur a indiqué que le joueur a repris les entraînements de ‘’manière aménagée’’. ‘’Il travaille collectivement depuis hier’’, a précisé Haise.

Durant son absence lors de la victoire du Racing face à l’Olympique de Marseille (1-0), Franck Haise a donné sa chance à El Aynaoui. Le jeune Franco-marocain a réalisé une bonne prestation dans l’entrejeu des Sang et Or. Interrogé sur la concurrence qu’il a à son poste, avec les jeunes joueurs notamment, le champion d’Afrique ne semble pas s’embarrasser de ce sujet. ‘’La concurrence fait partie de notre sport. Il faut l’accepter et cela nous fait progresser aussi individuellement. Je pense que c’est bien pour l’équipe, pour le groupe. On a de bons joueurs à tous les postes, donc il y a la concurrence.’’

Mory Diaw, Mendy prévient ses coéquipiers

Les Lensois vont se rendre, ce samedi, sur la pelouse du Clermont Foot 63 (17e, 9 pts) dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après la victoire face à l’OM, les Sang et Or, classés 6e (20 pts), visent un 2e succès de rang pour se rapprocher du peloton de tête. Malgré la distance entre les deux équipes, les Lensois redoutent cette formation clermontoise, qui est dans une bonne dynamique depuis deux matchs (un nul et une victoire). ‘’Après un début de saison difficile, Clermont vient d’enchaîner deux victoires, un nul et une défaite. Il y a beaucoup à craindre de cette équipe’’, a déclaré Franck Haise.

C’est le même sentiment de méfiance chez l’ancien milieu de terrain de Leicester, qui a surtout prévenu ses coéquipiers sur le dernier rempart de l’adversaire, Mory Diaw. ‘’C’est une équipe (Clermont) difficile à jouer, qui peut vous surprendre à tout moment. Il faut rester concentré du début à la fin du match et être surtout efficace. Si on ne marque pas de but, surtout qu’ils ont un très bon gardien, ils peuvent en mettre aussi. Il va falloir être vigilant’’, a fait savoir Nampalys Mendy, qui a également insisté sur l’importance de ‘’rester connecté à la compétition’’, après la trêve internationale.

‘’Après c’est un peu compliqué, il y a des joueurs qui reviennent de leur sélection. Ils ont peut-être la tête à la sélection. D’autres reviennent de blessure. C’est important de se focaliser sur ce match qui est important.’’

LOUIS GEORGES DIATTA