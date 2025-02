 Bus DDD saccagé hier

Hier, la société de transport public, Dakar Dem Dikk, a été victime d’un événement fâcheux. En effet, d’après le post sur sa page Facebook, l’un de ses bus a été saccagé par des individus. ¨Le bus n°6054 de la ligne 121, en partance vers la gare Leclerc, avec des passagers, a été saccagé par des individus, aux environs de 17 h¨, ont-ils informé.

D’après le texte, c’est un accident qui en est l’origine. ¨Un motocycliste tentait de couper la route au bus afin de permettre le passage d’un cortège funèbre. La manœuvre a provoqué un accrochage.’’

Par ailleurs, ils ont expliqué que ¨les trois personnes à bord de la moto, après s’être relevées de leur chute, s'en sont violemment prises au conducteur et au receveur. La foule qui les suivait par la suite s’est déchaînée sur le bus, bien que celui-ci ait été garé au loin¨.

En outre, il note une destruction du bien public et des agents violentés. Un comportement regretté par Dakar Dem Dikk. ¨Nos bus transportent des milliers de voyageurs par jour, rien que sur le réseau urbain. Saccager un bus revient à priver d’autres concitoyens du bénéfice d’un moyen de transport sûr et sécurisé et accessible¨, souligne-le post.

La Direction générale s’est donc réservé le droit de saisir la justice. Mais en appelle à la prise de conscience des concitoyens du fait que les bus Dakar Dem Dikk constituent un bien commun au service exclusif des populations.