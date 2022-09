La cérémonie officielle qui marque la fin du Magal a été un prétexte pour le porte-parole du khalife général de revenir sur la satisfaction de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké d’apprendre qu’une accalmie est en cours dans la partie méridionale du pays suite aux négociations entre le pouvoir et une partie des belligérants. Le ministre est largement revenu sur les réalisations du chef dans la cité religieuse au niveau des secteurs de l’hydraulique, de l’assainissement entre autres.

Le ministre de l’Intérieur et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie, à la fin de la cérémonie officielle du Magal, au khalife général des mourides. Antoine Diome lui a présenté les vœux du président de la République pour le Magal. Au cours de l’audience, le porte-parole du khalife général a présenté les condoléances de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aux parents des victimes des accidents de la circulation.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a, ensuite, évoqué le dossier casamançais. Il a déclaré : ‘’Serigne Mountakha est content d’apprendre que la crise casamançaise commence à trouver une solution et cela pour le bien de tous, parce qu’on lui a dit que les belligérants et l’Etat se sont retrouvés autour de négociations et ont accordé leur violon’’.

Egalement, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre n’a pas manqué de s’exprimer sur le sens de cet événement religieux : « C’est un moment de réjouissance, mais aussi, d’action de grâce où le fondateur du mouridisme demande aux musulmans et particulièrement aux mourides de venir rendre hommage au Créateur. » Puis, il s’est appesanti sur les rapports entre talibé et marabout. ‘’Le talibé, a-t-il dit, s’il veut rencontrer la félicité divine, doit respecter son marabout. Il ne doit, jamais, l’invectiver. Le bon talibé mouride est celui qui doit obéissance à son marabout.’’

Après cela, il a embrayé sur les projets que le chef de l’Etat a réalisés à Touba et qui concerne les secteurs de la santé, de l’assainissement, de la voirie intérieure, entre autres.

Antoine Diome annonce 23 milliards pour résoudre les inondations

Un peu plus tôt, lors de la cérémonie officielle présidée par Serigne Issakha Mbacké, le ministre de l’Intérieur a informé, compte tenu du fait que les prochaines éditions du Magal vont se dérouler en pleine saison des pluies, qu’un projet d’assainissement d’un coût de 23 milliards de nos francs sera réalisé. ‘’Il permettra de résoudre les questions des inondations. D’ailleurs, la mise en place des bassins de Cofidi et de keur Kab contribueront à mieux prendre en charge cette question des inondations qui cause des souffrances et beaucoup de problèmes aux populations. Le bassin de Keur Kab d’une superficie de 60 HA aura une grande capacité où pourront être recueillis les eaux des quartiers environnants qui se déversent’’, a déclaré Antoine Félix Abdoulaye Diome.

Pour ce Magal qui a causé beaucoup de nuisances aux fidèles avec les manques récurrents d’eau, le ministre Antoine Diome a rassuré, qu’avec les nouveaux forages et les autres investissements en cours, le problème de l’accessibilité en quantité et en qualité du liquide précieux sera définitivement résolu. Il a fait part des inquiétudes que les populations avaient sur un bon hivernage et des rendements en quantité. C’est la raison pour laquelle, il a demandé au khalife général des mourides de prier pour des récoltes abondantes, car, il y avait des inquiétudes réelles sur le déroulement de l’hivernage, parce qu’au début, les pluies n’étant pas au rendez-vous. Mais, confie Antoine Félix Abdoulaye Diome, ‘’présentement, l’espoir est permis’’.

La présence remarquée de l’imam Mahmoud Dicko du Mali

Revenant sur l’objet de son déplacement, le ministre a souligné que le Magal est ‘’un moment de communion, d’union et de concorde fraternelle entre toutes les couches de la population’’. D’ailleurs, pour ce Magal, 48 délégations en provenance des continents africain, européen et américain étaient présentes. La présence de l’imam Mahmoud Dicko, ancien président du haut conseil islamique du Mali, a été particulièrement remarquée.

Toujours, lors de la cérémonie officielle, Sidy Moctar Ka, membre du comité d’organisation, a formulé une doléance qui consiste à « mieux prendre en charge les daaras, parce que les apprenants font un excellent travail et réalisent de grandes performances, lors des concours de récital de coran organisés au Sénégal et un peu partout dans le monde »

Boucar Aliou Diallo(Diourbel)