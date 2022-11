Décevant dans le jeu, mais efficace face au but, le Paris Saint-Germain a battu la Juventus pour la première fois dans son antre de son histoire (1-2) sur le même score qu'à l'aller. Insuffisant toutefois pour voir les Parisiens terminer premiers du groupe H, devancés par le Benfica Lisbonne (vainqueur 1-6 à Haïfa) à la différence de buts à l'extérieur.

Le Paris Saint-Germain peut nourrir d’immenses regrets. L’enjeu de sa dernière sauterie européenne en 2022 était clair : Paris devait battre la Juve et ainsi conserver la première place du groupe H. Sans se montrer séduisant, bien loin de là, même, les Rouge et Bleu ont défait la Juventus pour la première fois de leur histoire (1-2). Mais cela n’a finalement pas suffi à remplir la totalité du contrat, la faute à une improbable victoire du Benfica à Haïfa (1-6 !). Résultat, la soirée est loin d’être historique, et le PSG termine deuxième de son groupe.

Bonucci répond à Mbappé

Lorsqu’une partie du peuple turinois descend à l’arrêt Sansovino du bus 29 l’emmenant au stade, celle-ci ne sait pas vraiment qu’attendre de ce Juventus-PSG. Pour ses 125 bougies, qu’elle a soufflées ce mardi, la Vieille Dame est d’ores et déjà éliminée de la C1, a perdu quatre de ses cinq matchs de la phase de poules pour la première fois de son histoire et se présente sans Dusan Vlahović, Paul Pogba, Bremer, Ángel Di María ou encore Weston McKennie pour affronter Paris.

Mais dès l’entame, sur une pelouse parfaite, la Juve marche à l’égo, mais aussi sur le milieu rouge et bleu. Le quatuor Locatelli-Fagioli-Rabiot-Miretti étouffe ses adversaires parisiens, et Manuel Locatelli fait passer un premier frisson à Gigio Donnarumma. Copieusement sifflé dès l’entame du match, c’est de sa ligne de but que le portier parisien assiste au seul éclair parisien de cette première période : Kylian Mbappé humilie Federico Gatti, qui s’accroche même à lui, avant d’esquiver Locatelli, puis d’expédier un bonbon poteau rentrant (0-1, 13e). La clim est installée, mais elle sera de courte durée.

Tout simplement car les Bianconeri repartent de l’avant : Locatelli enroule de peu à côté, Miretti aussi, et le PSG n’a que peu de répit pour respirer. Lorsqu’il parvient à sortir la tête de l’eau pendant deux minutes, un steadycamer reçoit une standing ovation pour avoir ramené un ballon balancé de rage par un tifoso juventino sur le pré pendant une minute. Une parenthèse humoristique qui précède la délivrance, quand sur un énième renversement de Locatelli vers Cuadrado, Donnarumma ne peut que dévier le centre tendu du Colombien dans les pieds d’un Bonucci rageur (1-1, 39e). Mérité, et à la pause, le nul est plutôt flatteur pour Paris.

Le Show Mendes, en vain

Deux options sont sur la table pour la suite du dîner : soit la Juve continue de pousser et Paris va craquer, soit Paris se reprend et va bien finir par faire boiter cette Vieille Dame pour de bon. Finalement, rien de tout ça, si ce n’est un faux rythme où les Parisiens ne troquent pas leurs claquettes-chaussettes pour des chaussures « qui courent vite » . L’heure de jeu se profile, Benfica reprend provisoirement la première place du groupe en s’envolant à Haïfa, et Christophe Galtier décide de passer à l’action. Le technicien fait entrer Nuno Mendes à la place de Juan Bernat et Hugo Ekitike pour Carlos Soler. L’effet est immédiat : Mbappé lance le Portugais qui file des cheveux blancs à Cuadrado et grise Szczęsny (1-2, 69e).

Le PSG reprend la tête du groupe H, pour l’instant, et fait face à un ultime danger devant soi : le retour sur les terrains, dix mois après, de Federico Chiesa. Ovationné dans son jardin, le numéro 7 se démène pour arracher un nul de prestige. La Juve pense le tenir, mais Locatelli est signalé hors jeu après avoir poussé au fond des filets une frappe mal repoussée de Kostić. Le score ne bouge plus, mais le raz-de-marée de Benfica en Israël (1-6) condamne le PSG à la deuxième place du groupe. Logiquement, vu la prestation globale du soir des Parisiens. La Juve, quant à elle, rejoint le Barça, l’Ajax et Manchester United en SuperLig... Ligue Europa. Comme quoi, ni l'un ni l'autre ne méritait mieux.