Le Sénégal est bien représenté dans les différentes catégories pour les Caf Awards 2022. La Caf a publié, hier, la liste des nominés où il y a une forte présence des Sénégalais, avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Saliou Ciss, Edouard Mendy et Nampalys Mendy pour le Ballon d’Or africain, Aliou Cissé pour le Meilleur entraineur de l’année.

Les Caf Awards vont effectuer leur retour cette saison, après deux années de pause dues à la pandémie de Covid-19. A trois semaines de la tenue de la cérémonie de remise du trophée, prévue le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc, la Confédération africaine de football (Caf) a publié, hier, la liste des nominés aux différentes catégories masculines, à savoir Joueur de l'année, Joueur interclubs de l'année, Jeune joueur de l'année, Équipe nationale de l'année et Club de l'année.

Mané, Koulibaly, Ciss, Edouard Mendy, Nampalys Mendy nominés

Le Sénégal, champion d’Afrique, est bien représenté. Pour la succession de Sadio Mané au titre de Meilleur joueur africain de la saison, une trentaine de joueurs a été retenue. L’attaquant sénégalais sélectionné aura l’occasion de défendre sa couronne à Rabat. La nouvelle recrue du Bayern Munich est favorite à sa propre succession. Auteur de trois buts à la Can-2021, Sadio a été le fer de lance du sacre historique du Sénégal au Cameroun. Il a été logiquement désigné Meilleur joueur de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations 2021. L’ancien Messin a réalisé une saison remarquable, pour sa dernière avec les Reds. Auteur de 23 buts (15 buts en championnat) en 51 rencontres, toutes compétitions confondues, Mané a été déterminant avec Liverpool, vice-champion d’Europe et d’Angleterre, qui a remporté la FA Cup, la League Cup. Il sera en concurrence avec quatre de ses coéquipiers en sélection. Il s’agit d’Edouard Mendy, Meilleur gardien de but de la Can 2021, Nampalys Mendy et Saliou Ciss, qui figuraient dans l’équipe-type de la Can-2021, et Kalidou Koulibaly.

Sadio Mané aura comme principal challenger son ancien coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, double vainqueur du Ballon d’Or africain (2017 et 2018). L’Égypte, vice-championne d’Afrique, est également bien représentée. En plus de Salah, il y a Mohamed Elneny, Mohamed El Shenawy et Mohamed Abdelmonem. Le Maroc a quatre représentants, Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Yahya Jabrane et Yassine Bounou. Les Camerounais, Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubacar, respectivement meilleur buteur (8 buts) et 2e meilleur buteur (5 buts) de la dernière Can chez eux, figurent sur la liste.

Aliou Cissé parmi les meilleurs coaches

Dans la catégorie du Meilleur entraineur, le sélectionneur du Sénégal fait partie des dix coaches retenus pour succéder à Djamel Belmadi, qui n’est pas nominé. Le technicien sénégalais est bien parti pour soulever ce titre, 20 ans après Bruno Metsu, ancien sélectionneur des Lions vice-champions d’Afrique et quarts de finaliste au Mondial 2002. L’ancien capitaine des Lions sera en concurrence avec les coaches du Wydad Athletic Club, Walid Regragui, et de RS Berkane, Florent Ibenge, respectivement vainqueurs de la Ligue africaine des champions et de la Coupe Caf.

Le Sénégal va aussi concourir pour le prix de l’Equipe nationale de l’année. Championne d’Afrique et qualifiée pour la Coupe du monde 2022, au Qatar, la sélection sénégalaise devrait logiquement succéder à celle de l’Algérie, championne d’Afrique sortante. Au titre de Jeune joueur de l'année, Pape Matar Sarr a été nominé.

LISTE DES NOMINES : Joueur de l'année : Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City), Bertrand Traore (Burkina Faso & Aston Villa), Blati Toure (Burkina Faso & Pyramides), Edmund Tapsoba (Burkina Faso & Bayer Leverkusen), Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun & Naples), Karl Toko Ekambi (Cameroun & Lyon), Vincent Aboubacar (Cameroun & Al Nassr), Youssouf M'Changama (Comores & Guingamp), Franck Kessie (Côte d'Ivoire & AC Milan), Sebastien Haller (Côte d'Ivoire & Ajax), Mohamed Abdelmonem (Égypte & Al Ahly), Mohamed ElNeny (Égypte & Arsenal), Mohamed Salah (Égypte & Liverpool), Mohamed Shenawy (Égypte & Al Ahly), Musa Barrow (Gambie & Bologne), Naby Keita (Guinée & Liverpool), Aliou Dieng (Mali & Al Ahly), Hamari Traore (Mali & Rennes), Yves Bissouma (Mali & Tottenham Hotspur), Achraf Hakimi (Maroc et Paris Saint-Germain), Sofiane Boufal (Maroc & Angers), Yahya Jabrane (Maroc & Wydad Athletic Club), Yassine Bounou (Maroc & Séville), Moses Simon (Nigeria & Nantes), Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea), Kalidou Koulibaly (Sénégal & Naples), Nampalys Mendy (Sénégal & Leicester City), Sadio Mane (Sénégal & Bayern Munich), Saliou Ciss (Sénégal & Nancy), Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly) Entraîneur de l'année : Mandla Ncikazi (Orlando Pirates), Kamou Malo (Burkina Faso), Amir Abdou (Comores), Carlos Quieroz (Égypte), Pitso Mosimane (Al Ahly), Tom Saintfiet (Gambie), Florent Ibenge (RS Berkane), Vahid Halilhodzic (Maroc), Walid Regragui (Wydad Athletic Club), Aliou Cisse (Sénégal) Équipe nationale de l'année : Burkina Faso, Cameroun, Comores, Égypte, Guinée Equatoriale, Gambie, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie

LOUIS GEORGES DIATTA