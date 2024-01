Entre le Cameroun et le gardien André Onana (27 ans, 38 sélections), c'est les montagnes russes. Le portier des Lions indomptables avait pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022, en raison de désaccords avec son sélectionneur Rigobert Song, avant de revenir sur sa décision en septembre 2023. Mais sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations a encore fait du bruit, avec son arrivée très tardive en Côte d'Ivoire. Décevant ensuite contre le Sénégal (1-3) et remplaçant sur la suite de la compétition, le portier de Manchester United a eu une altercation avec le président de la Fecafoot Samuel Eto'o. Et le Daily Mail révèle que cette situation lui ferait remettre en question son avenir avec la sélection camerounaise avec donc potentiellement une seconde retraite internationale.

…Le coup de gueule d'Alex Song

Sorti sans gloire par le Nigeria (0-2), dès les 8es de finale de la CAN, le Cameroun est passé à côté de sa compétition. L'ex-joueur des Lions Indomptables, Alexandre Song, a mis en cause certains anciens pour expliquer l'environnement néfaste autour de la sélection. "Je n’ai rien contre Ondoa mais c’est un très mauvais message que le Cameroun envoie concernant sa gestion. Quand on voit un Onana au banc et Ondoa titulaire même s’il a aussi des qualités, c’est quelque chose qui ne se conçoit pas et qui n’a jamais existé. Il faudrait aussi qu’on permette à cette génération des Lions de s’exprimer librement et que les anciens comprennent que c’est au tour de ces nouveaux de briller. Ils méritent leur espace car à notre époque, on ne permettait pas cette ingérence de la part des anciens et même à l’époque de ceux qui dirigent le football aujourd’hui, ils ne permettaient pas ça", a jugé l'ex-joueur d'Arsenal pour CRTV Sports. Une pique à peine masquée en direction du président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui entretient des relations excécrables avec André Onana et qui est même accusé de faire les listes et onze de Rigobert Song.