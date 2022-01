Nampalys Mendy fait partie des 17 joueurs qui vont jouer leur première Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021 dans quelques jours au Cameroun. Le milieu de terrain de Leicester mesure l’ampleur des attentes qui pèsent sur l’équipe et a promis de se donner à fond pour réaliser le rêve des Sénégalais de remporter pour la première fois le trophée continental.

L’équipe du Sénégal est en pleine préparation de la Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021 (du 9 janvier au 6 février 2022). Le groupe des Lions s’étoffe avec l’arrivée, hier, de Sadio Mané de Liverpool et d’Edouard Mendy de Chelsea. Aliou Cissé a démarré le travail avec ses joueurs, parmi lesquels Nampalys Mendy, qui fait partie des 17 qui vont découvrir pour la première fois la grand-messe du football africain. Le milieu de terrain de Leicester, qui a rejoint la sélection nationale en mars 2021, s’est dit très ‘’excité’’ à l’idée de jouer la Can. ‘’Jouer une Can pour la première fois, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est une expérience qui me tient particulièrement à cœur : défendre les couleurs de mon pays’’, a déclaré l’ancien Niçois au micro du service de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Même s’il se sent prêt mentalement, Nampalys se donne à fond pour être au top physiquement à la Can. ‘’Physiquement, je m’entraine tous les jours pour être prêt’’, a assuré le natif de La Seyne-sur-Mer (France), qui ne dispose pas en club d’un temps de jeu conséquent. D’ailleurs, cette saison, le joueur de 29 ans ne figure pas dans le groupe de performance des Foxes.

L’ex-pensionnaire de l’AS Monaco a également donné ses impressions sur la vie en groupe dans la Tanière. Selon lui, il y a une ‘’bonne cohésion’’ de groupe et une ‘’bonne entente’’ qui favorisent un ‘’bon état d’esprit’’. ‘’Tout est fait pour qu’on soit bien mentalement. L’état d’esprit du groupe est bien ; tout le monde est motivé, s’entraine bien et prêt à faire une bonne Can’’.

Le milieu de terrain des Lions s’est aussi réjoui du fait qu’il n’y ait pas de blessé dans l’équipe. Kalidou Koulibaly, qui s’est blessé en club en fin novembre, se porte beaucoup mieux, selon le médecin de l’équipe nationale. Le défenseur central de Naples a d’ailleurs pris part à toutes les séances collectives d’entrainement. ‘’Le plus important c’est qu’il n’y a pas de blessure et qu’on soit tous au rendez-vous. On s’entraine tous les jours pour avoir plus d’automatismes. Vu que chacun est dans son club, quand on est en sélection, on n’a pas le temps d’avoir de bonnes relations. On a eu plus de temps cette fois-ci et se préparer pour faire une bonne Can’’, a indiqué Mendy.

L’objectif du Sénégal, à la 33e édition de la Can, est de décrocher pour la première fois le titre de champion d’Afrique. Nampalys Mendy est conscient des attentes qui pèsent sur l’équipe. ‘’On sait qu’il y a beaucoup d’attentes derrière nous. On est prêt et on donnera le maximum, quoi qu’il arrive. On fera tout pour défendre les couleurs du Sénégal’’.

LOUIS GEORGES DIATTA