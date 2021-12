Le temps d’indisponibilité d’Ismaïla Sarr est connu. L’attaquant de Watford ne reprendra les entrainements avec ses coéquipiers qu’en fin janvier 2022, selon les informations de son club. Une situation qui vient corser les équations que doit résoudre le sélectionneur national concernant la disponibilité de ses joueurs pour la préparation de la Can au Cameroun.

Le sélectionneur national a publié, en fin de semaine dernière, la liste des joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021. Parmi les 27 Lions, figure les noms d’Ismaïla Sarr et de Kalidou Koulibaly qui sont éloignés en ce moment des pelouses pour cause de blessure. Aliou Cissé a expliqué son choix par le fait de vouloir ‘’se donner les moyens de les récupérer’’ durant la compétition.

Mais la situation de l’attaquant de Watford semble très préoccupante. Car les informations du club anglais ne sont guère réconfortantes. Faisant le point sur la situation des joueurs blessés à la veille de la rencontre de Premier League contre West Ham, les Hornets ont indiqué dans leur site officiel que l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot, souffrant des ligaments du genou, ‘’poursuit son programme de rééducation’’, mais ne devrait ‘’rejoindre les séances d’entraînement de l’équipe première que vers la fin janvier’’.

Le coach des Lions espère pouvoir retrouver son attaquant durant la phase des huitièmes de finale. ‘’Il y a possibilité, disait-il lors de la publication de la liste, que le garçon se rétablisse, même si ce n’est pas pour les trois premiers matches, mais à partir des huitièmes de finale’’.

Le 2e tour de la Can devant démarrer le 23 janvier 2022, il semble un peu court, compte tenu du délai donné par Watford, que l’ancien Messin soit opérationnel. Aliou Cissé devrait donc revoir ses plans et prier pour que le joueur soit prêt au plus tard en fin janvier, plutôt pour les quarts de finales qui démarrent le 29 du même mois.

L’équation des Anglais

A ce cas Ismaïla Sarr, s’ajoute l’équation des joueurs évoluant dans le championnat anglais. Aliou Cissé a été catégorique sur la venue de ses éléments pour le regroupement de préparation qui a démarré ce lundi. ‘’Jusqu’à l’heure où je vous parle, pour moi, c’est une histoire qu’on a déjà réglée et que les joueurs seront là. C’est vrai qu’il y a la question des Anglais qui doivent jouer le 26, d’autres le 28 ou le 29 décembre. Moi, personnellement, je ne suis pas d’accord pour qu’ils jouent le 3 janvier’’.

Mais la décision de la Caf, après concertation avec la Fifa, de concéder une semaine supplémentaire aux clubs européens avant de libérer les joueurs devant participer à la Can, vient compliquer les choses. ‘’La date de libération officielle exécutoire pour les compétitions est le 27 décembre 2021. La Caf a décidé que pour les joueurs qui ont des matchs officiels de club entre le 27 décembre 2021 et 3 janvier 2022, les associations membres participantes en question doivent être informées que ces joueurs peuvent rester avec leurs clubs pour participer à ces matches et être libérés après le dernier match de cette période’’, a informé un communiqué de l’instance dirigeante du football africain.

Si le coach de Liverpool s’est réjoui de cette ‘’bonne nouvelle’’, ce ne sera pas le cas d’Aliou Cissé et de ses pairs sélectionneurs africains. Une bonne partie de la préparation de la Can va se faire sans les pensionnaires de la Premier League comme Sadio Mané, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, entre autres, qui doivent jouer avec leurs clubs respectifs le premier week-end du mois de janvier.

LOUIS GEORGES DIATTA