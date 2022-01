Pour son deuxième match de la Can 2021, le Cameroun a disposé de l'Ethiopie sur le score de 4-1. Une victoire synonyme de qualification en phase finale pour les Lions indomptables.

La 1ère journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations terminée, place désormais à la seconde levée ! Quatre jours après sa victoire contre le Burkina Faso lors du match d'ouverture, le Cameroun accueillait l'Ethiopie ce jeudi après-midi, sur la pelouse du Stade d'Olembé à Yaoundé. En cas de victoire, les Lions indomptables pouvaient d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale, qui débuteront le dimanche 23 janvier. En face, les Walya jouaient eux leur survie dans cette CAN, après leur revers contre le Cap-Vert (0-1). Pour décrocher ce billet pour la phase finale, Toni Conceicao alignait un 3-5-2 avec Toko Ekambi et Aboubakar devant. Wubetu Abate optait lui pour un 4-3-3.

Après un début de match un peu fermé et quelques déchets techniques, les supporters camerounais se faisaient refroidir. Sur un centre de Gebremichael, Hotessa devançait tout le monde dans la surface pour ouvrir le score du pied droit (4e, 0-1). Mais les Lions indomptables ne se laissaient pas abattre, loin de là. Car quelques minutes plus tard, d'une tête sur un centre de Fai, le Lyonnais Toko Ekambi égalisait (8e, 1-1) en profitant de l'erreur d'appréciation du portier adverse. Mais dans le jeu, les Camerounais ne dégageaient pas forcément une grande confiance face à des Walya décomplexés. La rencontre n'était cependant pas exceptionnelle et il fallait attendre la 38e minute pour voir une occasion, avec ce sauvetage de Tamene devant Aboubakar (38e). Toko Ekambi, lui, trouvait ensuite la barre transversale (40e).

Aboubakar et Toko Ekambi décisifs

Les deux nations se retrouvaient donc dos à dos à la pause, et le sélectionneur éthiopien lançait Solomon à la place de Dagnachew pendant la pause. Mais dès la reprise, les Lions indomptables montraient de meilleures choses, avec des séquences bien construites et du danger devant. Shanko devait même s'employer dans sa surface pour éviter le but (49e)... Le portier ne faisait cependant que retarder l'échéance. Sur un nouveau centre de Fai, Aboubakar, oublié par la défense, donnait l'avantage aux siens de la tête (53e, 2-1). L'Ethiopie prenait même l'eau avec un autre but de l'attaquant d'Al-Nassr du bout du pied (55e, 3-1). Cette seconde période était clairement camerounaise puisque les Walya ne voyaient plus le jour. Et le score s'alourdissait quelques instants plus tard.

Après le doublé d'Aboubakar, Toko Ekambi inscrivait également son deuxième but de la soirée au terme d'une superbe percée depuis le couloir gauche (68e, 4-1). Réalistes, les Camerounais se mettaient donc à l'abri en quelques occasions. La suite ? Les changements se multipliaient des deux côtés mais l'Ethiopie ne réagissait pas pour relancer la fin de rencontre. Seul Melayu se procurait une occasion, manquant le cadre devant la sortie d'Onana (87e). Fai ratait lui l'opportunité d'aggraver le score en touchant le poteau dans le temps additionnel. Avec six points en deux matches dans le groupe A, le Cameroun se qualifie donc déjà pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Ethiopie, de son côté, devra réaliser un exploit contre le Burkina Faso à la dernière journée pour finir dans les meilleurs troisièmes. Mais la mission pour se hisser en 8es de finale s'annonce bien complexe.

FOOTMERCATO.NET