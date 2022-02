Le Sénégal est en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021, grâce à sa large victoire (3-1) contre le Burkina Faso, hier, en demi-finales. Les Lions affronteront, dimanche prochain, le vainqueur entre le Cameroun et l’Egypte, ce soir (19 h).

Sadio Mané et ses coéquipiers sont qualifiés pour la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Les Lions joueront, le dimanche 6 février, leur deuxième finale de Can d’affilée. Ils ont validé leur ticket qualificatif en s’imposant largement (3-1) face au Burkina Faso en demi-finales, hier. Le Sénégal connaitra son adversaire de la finale à l’issue de la confrontation entre le Cameroun et l’Egypte, ce soir (19 h).

Hier, Aliou Cissé a reconduit son 4-3-3 gagnant. Pour sa première confrontation avec le Burkina Faso en match-couperet de la Can, le sélectionneur national a fait confiance aux mêmes hommes de l’arrière-garde, avec Edouard Mendy dans les cages. Bouna Sarr est resté l’homme fort à droite, de même que le duo Kalidou Koulibaly-Abdou Diallo dans l’axe et Saliou Ciss à gauche. Au milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté a effectué son retour aux côtés de Nampalys Mendy et Idrissa Gana Guèye. La surprise du jour a été la titularisation de Bamba Dieng à droite de l’attaque, avec Sadio Mané à gauche et Famara Diédhiou en pointe.

Des Étalons combatifs

Comme pressenti, l’équipe du Burkina a essayé de prendre le dessus sur son adversaire en contrôlant l’entrejeu. Les Étalons ayant l’habitude de faire la différence en première période, ont affiché leurs ambitions dès l’entame de la partie. Ainsi, les hommes de Kamou Malo sont allés chercher les Sénégalais dans leur camp. Avec Bertrand Traoré à la baguette, les Burkinabé ont fait jeu égal avec les Lions. Les deux équipes se sont livrées à des duels acharnés, à l’image du choc entre Cheikhou Kouyaté et le portier Burkinabé Koffi Tapsoba, dans la surface de réparation (28e).

Sur cet incident, les Étalons ont perdu leur gardien de but qui a cédé sa place à Ouedraogo. Avec le retour de Kouyaté dans l’entrejeu, les Lions ont bien répondu au défi physique des Étalons. Ils ont repoussé les assauts burkinabé et ont même eu l’occasion de prendre l’avantage sur une faute de main de Tapsoba dans sa surface de réparation (46e+6). Mais l’arbitre éthiopien, Weyesa, est revenu sur sa décision, après visionnage de la vidéoassistance. Le score est resté vierge (0-0) à la pause.

Abdou Diallo montre la voie, Mané décisif

En seconde période, le sélectionneur national, comme face à la Guinée équatoriale, a pris les choses en main. Il a procédé à deux changements qui ont donné plus de profondeur à l’équipe du Sénégal. Ismaïla Sarr et Pape Matar Sarr ont remplacé respectivement Famara Diédhiou et Cheikhou Kouyaté à la 65e mn. Grâce à ces nouveaux entrants, les Lions ont repris le match en main, en repoussant l’adversaire dans sa moitié de terrain.

Les hommes de Cissé ont pu trouver la faille dans le mur ‘’rouge-blanc’’. C’est d’abord Abdou Diallo qui a donné le ton, en ouvrant le score à la 71e mn. Sur une bicyclette de Kalidou Koulibaly, le défenseur du Paris Saint-Germain a contrôlé la balle et enchainé du pied droit pour battre le portier burkinabé.

Ce renfort offensif a permis à Sadio Mané de se libérer du marquage serré de l’adversaire. Les Lions ont maintenu la pression et ont continué à attaquer avec Mané à la manœuvre. Sur un contre à partir de la gauche, l’attaquant de Liverpool s’est joué de son vis-à-vis et a offert un caviar à Idrissa Guèye qui a prolongé le cuir au fond des filets (2-0). D’aucuns disent que Bamba Dieng a marqué le but. On attend l’arbitrage de la CAF qui va visionner les images.

Mais les Burkinabé n’avaient pas dit leur dernier mot. Ils ont mené la contre-offensive. La bande à Bertrand Traoré a réussi à réduire le score (1-2) à huit minutes de la fin de la partie, grâce à Blati Ibrahim Touré. A une longueur des Lions, les Étalons ont essayé de pousser pour recoller au score. Les protégés de Malo se sont rués à l’attaque. Mais ce déferlement leur a été fatal. Dans la précipitation, les Burkinabé se sont télescopés et ont rendu le ballon à l’adversaire. Ismaïla Sarr a lancé Sadio Mané qui s’est présenté devant Ouédraogo et envoyé la balle au fond des filets de la pointe du pied gauche (3-1). Le joueur des Reds mettait, ainsi, fin aux espoirs burkinabé et entérinait la qualification des Lions en finale.

LOUIS GEORGES DIATTA