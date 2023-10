‘’C’est un sale coup.’’ Touché à la cheville, en tout début de match, samedi face à Quevilly-Rouen, l’international sénégalais Abdallah Ndour avait malgré tout repoussé sa sortie du terrain d’une dizaine de minutes. Malgré la douleur. Le diagnostic n’a pas mis plusieurs jours à révéler une fracture, à la jonction du tibia et de la malléole. ‘’Il va consulter le chirurgien ce vendredi 27 octobre et une opération pourrait avoir lieu lundi’’, avance Stéphane Dumont, informe Ouest-france.

‘’On n’a pas encore les délais précis, mais son indisponibilité devrait tourner autour de trois bons mois. Forcément, c’est délicat pour lui. Ça remet en cause pas mal de choses, probablement sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier au 11 février, en Côte d’Ivoire). Sans compter qu’il n’a pas été beaucoup épargné depuis qu’il est arrivé à Guingamp, c’est dur. On va l’entourer du mieux possible dans cette épreuve.’’

Après la grave blessure au genou de Lenny Vallier au mois de juillet, l’entraîneur d’EAG va donc devoir se passer d’un autre latéral de métier : ‘’De notre côté aussi, cette blessure est perturbante car on a déjà connu plusieurs pépins dans ce registre. Mais on va compenser. On a des joueurs comme Ayman Ben Mohamed, avec un profil différent, qui monte en puissance. Et Vincent Manceau qui peut également évoluer sur ce côté.’’