À quelques heures de leur confrontation très attendue, Lions et les Lions indomptables ont lancé les joutes verbales ce jeudi. En conférence de presse, Aliou Cissé et son homologue Rigobert Song ont lancé le choc.

Aliou Cissé : “On aura en face une équipe très motivée et qui a envie de redorer son blason.”

La conférence de presse d'avant-match de ce jeudi a montré un Aliou Cissé surfant entre le respect de l'adversaire et la force et la confiance de son équipe difficilement dissimulables. “Le Cameroun n’est plus une équipe à présenter. C’est un grand d’Afrique qui a gagné plusieurs coupes d’Afrique et qui a participé à plusieurs Coupes du monde. Ils ont de grosses individualités. C’est vrai, nous les avons battus en octobre dernier, lors d’un match amical. Donc, je sais que le contexte ne sera pas le même. On aura en face une équipe très motivée et qui a envie de redorer son blason par rapport à sa première sortie. Mais on est bien préparé. C’est un match très important pour nous et qui sera disputé. On ne pourra pas gagner, si on ne joue pas. L’enjeu ne peut pas l’emporter sur le jeu”, a commenté Aliou Cissé.

Le technicien sénégalais est aussi revenu sur la préparation de ce match. ‘’Une compétition et un match se préparent sur plusieurs aspects. Il y a la tactique et le côté athlétique. Il y a aussi le côté mental et ce deuxième match est très important, parce que c’est un match de qualification. Mais on a l’habitude d’aborder ce genre de rencontre. On a la détermination de continuer notre chemin”.

Malgré l'insistance des journalistes, le technicien sénégalais est resté de marbre sur sa préférence en attaque, pour le match de ce soir. L'ancien capitaine de l'équipe nationale estime que toutes les options à sa disposition se valent et sont toutes capables de débuter. “Tout le monde est prêt. On a constitué un groupe de 27 joueurs et parmi ces joueurs-là, Habib Diallo peut commencer tout comme Bamba Dieng ou Nicolas Jackson. Des garçons comme Abdallah Sima peuvent également débuter. C’est la qualité et la chance que j’ai. Je connais les qualités de Nicolas et je sais qu’il peut rentrer à tout moment. Ce qui est important est que l’état d’esprit soit au rendez-vous, peu importe qui commence”.

Rigobert Song : “On n’a plus droit à l'erreur.”

Pour sa part, le coach camerounais semble entièrement focus sur cette rencontre quasi décisive. “L’heure n’est plus à trop parler. Nous avons un deuxième match très important pour nous. On a fait toutes les analyses du premier match pour essayer de voir ce qui n’a pas marché. On va essayer de mettre une tactique qui va nous permettre de sortir avec une victoire contre le Sénégal. On n’a plus droit à l’erreur et on fera tout pour obtenir les trois points. On abordera ce match avec beaucoup plus de sérieux et on verra un meilleur visage du Cameroun. Ce qui est sûr est que vous aurez un match à la dimension de l’équipe nationale du Cameroun, surtout étant dans cette situation. Mes joueurs et moi sommes conscients que c’est faisable”.

Rigobert Song, pour distiller la confiance chez ses joueurs, a mis sur la table les confrontations entre les deux équipes qui tournent à l'avantage des Lions indomptables. “Historiquement, sauf si je n’ai pas une bonne mémoire, combien de fois on a joué contre le Sénégal ? On a vu ce qui s’est passé… On a toujours été au-dessus du Sénégal. Mais les années ont changé. On voit autre chose aujourd’hui. Il faut être honnête ; le Sénégal a une très belle génération avec l’équipe qu’a Aliou Cissé depuis très longtemps. J’ai beaucoup d’estime et de respect pour le bon travail qu’il fait. Mais on reste les Lions indomptables avec plus d’étoiles que cette équipe en Afrique. On a une pression d’être toujours au-dessus de tout et (ce soir) cela va se confirmer”.

Il poursuit, mais cette fois-ci, avec une certaine ironie : “L’histoire ne ment jamais. Et ça va être la continuité (les victoires du Cameroun contre le Sénégal à la Can). On va rester dans cette histoire. Ce n’est pas aujourd’hui que le contraire va se produire. Plus sérieusement, on va rester concentrés. On sait que ça ne va pas être facile. Les générations ont changé. Le Sénégal est une très belle équipe, on ne dira pas le contraire. Mais j’ai confiance en mes joueurs et je crois que le match sera différent du premier match.”

Venu accompagner son sélectionneur dans cet exercice, Idrissa Gana Guèye a bien voulu répondre aux interrogations des journalistes.

Selon le pensionnaire d'Everton, il faudra juste reconduire l'état d'esprit affiché lors du premier match face à la Gambie, pour défaire cette équipe camerounaise. “Nous aborderons le match contre le Cameroun de la même manière que nous l’avons fait lors du dernier match contre la Gambie. Autrement dit, se concentrer, respecter les consignes du coach et se donner à 200 %, sans calculer notre adversaire. Se concentrer avant tout sur ce que le coach nous demande de faire. Lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise. Je pense qu'ils n'ont d’yeux que pour nous faire gagner ce match. Donc, si nous faisons ce que le coach nous demande de faire, si tout le monde joue à son niveau, le match se passera bien et nous gagnerons la partie”.

Mamadou Diop