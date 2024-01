Le Sénégal a perdu son titre de champion d’Afrique, en étant surclassé par la Côte d’Ivoire, hier, en 8es de finale. À égalité (1-1) à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les Lions n’ont pas assuré à la séance des tirs au but (4 tab 5).

Les Lions sont tombés face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le Sénégal n'est pas parvenu à réaliser le doublé. Les hommes d’Aliou Cissé ont été éliminés en 8es de finale de Can-2023, hier, par le pays organisateur. C'est à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but que le sort des champions d'Afrique a été scellé.

Aliou Cissé a reconduit pratiquement le même onze de départ que contre la Gambie, lors de la première journée. À l’exception de Pape Matar Sarr qui a remplacé au milieu de terrain Pape Guèye blessé. Côté ivoirien, le nouveau sélectionneur national, Emerse Faye a opéré un changement en profondeur avec cinq nouveaux joueurs dans le groupe de départ par rapport à celui de la rencontre perdue contre la Guinée équatoriale (4-0). Koussounou est aligné dans l’axe, à la place de Boly, et Aurier sur le côté droit de la défense, en remplacement de Singo. Au milieu de terrain, Jean-Michel Seri a été préféré à Kessié. En attaque, Jean-Philippe Krasso et Max Alain Gradel ont été alignés respectivement en pointe et à gauche au côté de Oumar Diakité à droite.

Le Sénégal a contrôlé le jeu dès le coup de sifflet de l’arbitre gabonais. Les Lions ont mis la pression dans le camp ivoirien et n’ont pas tardé à trouver la faille. Sur une passe de Sadio Mané, Habib Diallo (5e, 1-0) contrôle la balle et enchaine un tir du gauche dans la lucarne de Yahia. Après quinze minutes de jeu, les Ivoiriens ont tenté d’attaquer le camp sénégalais. Les Lions reculent face à l’insistance des joueurs ivoiriens. Jakobs a subi les percussions de Diakité à gauche de la défense sénégalaise. L’emplacement des Ivoiriens, qui sont à cinq au milieu en phase défensive, a gêné les transitions du Sénégal, qui est en infériorité numérique dans l’entrejeu. Mais les Ivoiriens ne parviennent pas à inquiéter la défense sénégalaise, malgré les tâtonnements de Koulibaly, en manque de sérénité. Les hommes d’Aliou Cissé ont joué sur les contres. Sur une échappée, Sadio (45e+1) a déposé le défenseur adverse avant de faire un centre à l’endroit d’Habib. Malheureusement, l’attaquant d’Al-Shabab n’a pas pu prendre la balle convenablement devant Yahia, qui a anticipé sa course pour lui bloquer l’angle. Le score est resté à l’avantage des Lions à la pause.

Le réveil fatal des Éléphants

Les Sénégalais lancent les hostilités en début de seconde période. Dès la deuxième minute de jeu, Ismaïla Sarr (47e) se retrouve devant le portier ivoirien, mais son tir est repoussé en corner. Sadio Mané (74e), à son tour, se retrouve en position idéale dans la zone de vérité adverse. Mais l’ancien Red est passé à côté du deuxième but, sur un service de Jackson. L’attaquant d’Al-Nassr a perdu ses appuis et manqué le cadre. À force de manquer les occasions, les Lions se sont mis dans l’embarras. Le coach ivoirien a apporté des changements, qui ont fait du bien à l’équipe ivoirienne, avec l’entrée de Sébastien Haller (72e, Krasso).

Les hommes de Cissé ont commis l’irréparable à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Edouard Mendy a fauché l’attaquant ivoirien dans sa surface de réparation, l’arbitre, interpellé par la Var accorde le penalty aux Éléphants (84e). Franck Kessie a égalisé en transformant la sentence (86e, 1-1).

Les Lions ont essayé de reprendre l'avantage, mais la réussite n'a pas été au rendez-vous. Malgré les prolongations, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour déterminer à qui va revenir le ticket pour les quarts. À cet exercice, les Ivoiriens se sont montrés plus adroits. L'identité du gagnant s'est dessinée quand Moussa Niakhaté, le 3e tireur sénégalais, a envoyé le ballon sur le montant. Menant 3 tirs à 2, les hommes d’Emerse Faye ont fini le job en assurant leurs deux dernières tentatives.

Se présentant à l'entame du match en miraculée, la Côte d'Ivoire la chance a encore souri à la Côte d’Ivoire. Les Éléphants vont pouvoir continuer l'aventure dans leur propre Can.

Composition des équipes : Sénégal : Édouard Mendy - Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs - Abdou Diallo (117e, Bamba Dieng), Pape Matar Sarr, Lamine Camara (87e, Gana Gueye) - Ismaïla Sarr (90e +5, Iliman Ndiaye), Sadio Mané, Habib Diallo (67e, Nicolas Jackson). Entraineur : Aliou Cissé. Côte d’Ivoire : Yahia Fofana - Serge Aurier, Kouakou Koussounou (116e, Singo), Evan Ndicka, Ghislain Konan - Ibrahim Sagaré (73e, Franck Kessie), Jean Michel Seri, Seko Fofana (79e, Kouamé) - Oumar Diakité (65e, Nicolas Pépé), Jean Philippe Krasso (72e, Sébastien Haller), Max Alain Gradel (65e, Adingra). Entraineur : Emerse Faé.

LOUIS GEORGES DIATTA