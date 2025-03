Pointé du doigt par de nombreux anciens joueurs africains après sa sortie polémique sur l'importance de la CAN dans la course au Ballon d'Or, Jamie Carragher est sorti du silence. Le consultant anglais estime qu'il y a eu une incompréhension dans son analyse.

Ahmed Hassan, Ahmed El Mohammady, El Hadji Diouf, Emmanuel Adebayor... De nombreux anciens joueurs africains n'ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur Jamie Carragher suite à sa prise de position sur l'importance de la CAN. Interrogé sur la possibilité de voir Mohamed Salah, auteur d'une énorme saison avec Liverpool, remporter le Ballon d'Or, le consultant anglais avait émis des doutes du fait qu'il évolue avec l'Égypte.

«Je pense que le problème c'est le fait qu'il joue pour l'Égypte et qu'il ne joue probablement pas un tournoi majeur, ou qu'il n'a peut-être pas une grande chance de gagner. Je pense que c'est soit la Ligue des Champions, soit le tournoi majeur. Normalement, c'est le joueur qui excelle là-dedans, comme Vinicius Junior et Mbappé en ce moment» , avait indiqué le Britannique.

Une maladresse pour Carragher

Une sortie assez peu claire sur laquelle est revenu l'ex-défenseur central des Reds. « J'ai des opinions très tranchées, j'adore le débat et cela ne changera jamais. Je ne voudrais cependant pas être décrit comme un consultant ignorant ou irrespectueux, que ce soit pour un joueur, un club, un pays, un continent, un tournoi continental, quoi que ce soit. Ce que je dirais, c'est que là où je me suis trompé, c'est que j'ai maladroitement décrit la CAN comme n'étant pas un tournoi majeur » , a reconnu l'homme de 47 ans pour CBS Sports.

« J'essayais d'expliquer ce qui pouvait aider Mo Salah à remporter le Ballon d'Or, et je voulais expliquer que la CAN, comme la Gold Cup et les Jeux Asiatiques (Coupe d'Asie en réalité, ndlr), ont peut-être moins d'écho auprès des gens qui votent pour le Ballon d'Or » , a poursuivi Carragher, probablement dépassé par l'écho de ses propos en Afrique. « Mais ils restent des tournois majeurs. Ce n'était certainement pas mon but d'offenser qui que ce soit. J'espère que l'on a compris mes propos et que personne ne se sente encore offensé. »

Trente pays potentiellement dans la poche de Salah

Dans une année où aucune compétition internationale ne comptera pour le verdict final, la position de Carragher n'était de toute manière pas valable. S'il réalise le doublé – Liverpool est bien parti pour remporter la Premier League et affronte le Paris Saint-Germain lors des 8es de finale de la Ligue des Champions – Salah aura de très grandes chances de succéder à George Weah, seul et unique joueur africain à avoir été lauréat en 1995. D'ici-là, le Pharaon, 30 buts et 22 passes décisives en 39 matchs, devra maintenir le cap.

Surtout, la sortie de Carragher pourrait profiter à l'ancien joueur de Chelsea. Les 22 journalistes africains retenus pour décider du Ballon d'Or pourraient faire front en votant de concert pour le numéro 11 de Liverpool. Dans le TOP 100 du classement FIFA, qui regroupe tous les pays éligibles au scrutin, huit nations du monde arabe proches culturellement de l'Égypte pourraient elles aussi se ranger derrière Salah. Trente pays, soit près d'un tiers des votants, qui ne se poseront pas la question de savoir si la CAN est un grand tournoi ou non.

