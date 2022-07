Les Lionnes ont entamé de la plus belle des manières cette édition de la Coupe d’Afrique des nations, Maroc 2022. Les Sénégalaise ont décroché la première victoire de leur histoire dans la compétition en s’imposant face à l’Ouganda (4e, 0 pt), sur le score de deux buts à zéro en match comptant pour la première journée de la poule A. Grâce à ce résultat, l’équipe du Sénégal (1e, 4 pts, +1) prend la tête du groupe A, devant le Maroc (2e, 3 pts, +1), pays hôte. Les Marocaines ont battu, ce samedi en match d’ouverture, le Burkina Faso (3e, 0 pt), sur le score d’un but à zéro.

Dans un match très disputé, les joueuses de Mame Moussa Cissé se sont bien comportés en ouvrant la marque par Ndeye Diakhaté, à la 39e minute de jeu sur penalty. L’arbitre tunisienne, Dorsaf Ganouati, n’a pas hésité à l’accorder après une faute commise sur l’attaquante Hapsatou Diallo, 16 ans seulement, dans la surface de réparation. L’Ouganda aurait pu égaliser quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Fauzia Najjema, mais la gardienne de but des Lionnes, Tenning Sène, avait un autre avis et s’y est brillement interposée.

Malgré les assauts répétitifs des attaquantes ougandaises, notamment une frappe sur le poteau de la dangereuse Najjema (32e), le résultat est resté en faveur des Sénégalaises à la mi-temps, 1-0. Dès l’entame de la seconde période, le Sénégal va doubler la mise par l’intermédiaire de Nguenar Ndiaye (50e) sur une passe de celle qui a provoqué le penalty en première période, la jeune étoile montante du football sénégalais Hapsatou Diallo. Un deuxième but qui a compliqué la tâche aux Crested Cranes qui ont tenté de revenir à la marque à plusieurs reprises, sans succès, à l’image du débordement de Fazila Ikwaput, à la 78e minute, qui est encore une fois tombée sur la gardienne des Lionnes, Tenning Sène en grande forme. Elle a d’ailleurs été désignée ‘’Woman of the match’’.