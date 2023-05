Face à l'Afrique du Sud pour le premier match des quarts de finale de la Can U17, le Sénégal a été sans pitié, en pulvérisant son adversaire (5-0). Avec cette démonstration, les Lionceaux se qualifient par la même occasion à la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans.

Ce mercredi, les Lionceaux sont plus que jamais montés en puissance, lors de leur quart de finale contre l'Afrique du Sud. Avec un score-fleuve, une vraie démonstration, les protégés de Serigne Saliou Dia envoient aussi un message fort aux protagonistes encore en lice.

Pour ce match couperet, le technicien sénégalais n'a opéré aucun changement par rapport au dernier onze. Ainsi, Abdou Salam Konaté, qui avait fait sa première apparition en tant que titulaire contre la Somalie, lors de la troisième journée de la poule A, a été reconduit contre les Bafana-Bafana. Le milieu de terrain des Lionceaux a été préféré à Fallou Fall dans l’entrejeu. Ce dernier avait débuté lors des deux premières rencontres.

Durant la première demi-heure du match, l'équipe du Sénégal a essayé de contourner le bloc sud-africain, très compact. Le 4-2-2-2 des Bafana-Bafana a semblé gêner le système de jeu des Lionceaux. Amara Diouf et ses coéquipiers avaient la balle, mais, ils n’en ont pas fait un usage judicieux. Les protégés de Serigne Saliou Dia ont continué à pousser, intensifiant leurs phases offensives, afin de déverrouiller le cadenas des petits Bafana-Bafana. En l'espace de huit minutes (36e et 44e), avec Amara Diouf comme souvent en chef d'orchestre, les Lionceaux s'extirpèrent de ce qui s'apparentait à un match piège.

Puisque Amara Diouf et ses coéquipiers bénéficièrent d'un coup de main sud-africain avec deux buts contre son camp inscrits coup sur coup par Renecke et Wallis (36e et 38e). Les Sud-Africains furent groggys. Les Sénégalais enfoncèrent le clou, six minutes plus tard, avec enfin une réalisation 100 % sénégalaise. D'une frappe limpide à l'entrée de la surface, Mamadou Sadio mit déjà un terme à tout suspense. À la pause, la rencontre était déjà pliée.

L'instant Amara

Au retour des vestiaires, la réaction sud-africaine escomptée n'est jamais venue. Cette démission collective a permis aux Sénégalais de corser le score. En effet, par deux fois, le capitaine Amara Diouf y est allé de ses buts (54e et 70e), servi respectivement par Oumar Sall et Ibrahima Diallo. Diouf demeure ainsi le meilleur canonnier du tournoi avec désormais cinq réalisations.

À l'issue de la rencontre, il a encore été désigné Homme du match. En zone mixte, il est revenu sur sa prestation et celle de l'équipe. ‘’Je suis très content de cette nouvelle distinction et de la qualification pour la Coupe du monde. C’était notre deuxième objectif en dehors de sortir de la phase de groupes. On avait envie de se qualifier pour le Mondial afin de découvrir le plus haut niveau", a déclaré le capitaine des Lionceaux, bien parti pour remporter le Soulier d'or de la compétition.

Le Sénégal qualifié pour la CDM U17

En plus de cette place acquise de fort bonne manière dans le dernier carré, le Sénégal valide en même temps son ticket pour la prochaine Coupe du monde des U17. Les Lionceaux imitent ainsi leurs frères aînés des U20 qui entreront en lice à partir du 21 mai face au Japon, dans le Mondial argentin. Au-delà de ce nouveau rendez-vous pris avec le gotha du football planétaire, les protégés de Serigne Saliou Dia continuent d'émerveiller avec un jeu séduisant.

Sur le plan statistique également, c'est tout aussi flamboyant. Les Lionceaux ont inscrit 12 buts et n'en ont pris aucun.

Le derby maghrébin au Maroc

En attendant les deux dernières rencontres de ce jeudi (Mali-Congo et Nigeria-Burkina Faso), Sénégalais et Marocains ont donc validé leur ticket pour les demies. Et à l'image des Lionceaux, ceux de l'Atlas, eux aussi ont signé un vrai récital face au pays hôte l'Algérie.

En effet, les Marocains l’ont emporté sur le score sans appel de 3 à 0 face à l’Algérie. Le pays hôte, déjà battu sur le même score par le Sénégal lors de la phase de groupes, n’a quasiment pas existé dans ce derby maghrébin qui semblait indécis avant le coup d'envoi. Mais dans le rectangle vert, la réalité a été toute autre. Menant à la pause grâce à Zakaria Ouazane (28e), le Maroc a parfaitement fait preuve de maîtrise en seconde période, avant de doubler le score grâce à Ouazane encore et un troisième but d’Adam Chakir à la (86e).

Ainsi, en plus d’une qualification pour les demi-finales où ils croiseront le fer avec le vainqueur de la demie entre le Mali et le Congo, les Lionceaux de l’Atlas se qualifient également, comme le Sénégal, pour la prochaine Coupe du monde.

Quant à l'Algérie, c'est une sortie de compétition assez décevante. Les Fennecs quittent le tournoi sans éclat… Et si l'on se projette, une finale Sénégal vs Maroc n'est pas à exclure, un duel entre les deux meilleures nations africaines du moment.

Mamadou Diop