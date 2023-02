Le Sénégal veut terminer en beauté la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, en réalisant le carton plein face à l’Egypte, ce samedi (17h), en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe A.

La qualification pour les quarts de finale en poche, l’équipe du Sénégal (1e, 6 pts) espère réaliser un sans-faute en phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Après deux victoires contre le Nigeria (1-0) et le Mozambique (3-0), les poulains de Malick Daf veulent faire la peau au pays organisateur, l’Egypte (4e, 0 pt). ‘’Nous sommes très bien préparés pour le match et nous continuerons à nous fier à notre style, comme lors des matches précédents. Nous ferons de notre mieux, tout au long des 90 minutes, pour remporter la victoire’’, a déclaré le coach Daf.

Mais les Egyptiens ne l’entendent pas de cette oreille. Les jeunes Pharaons, qui n’ont plus leur destin en main à la suite de leur défaite face au Mozambique (1-0), doivent absolument battre les Sénégalais pour prétendre à l’une des places réservées aux deux meilleurs troisièmes des trois poules. ‘’Nous n’avons qu’une seule solution, c’est de gagner. Nous ne pensons pas au passé, mais nous nous concentrons uniquement sur le match de demain et sur la victoire’’, a fait savoir Mahmoud Gaber.

Le Sénégal s’est bien illustré durant ses deux premières sorties en étant la meilleure attaque du moment, avec quatre buts marqués, et la meilleure défense, avec deux clean sheet. Cette force offensive sera très précieuse face aux Egyptiens qui n’ont pris qu’un seul but en deux matchs. Le sélectionneur national pourra compter sur Pape Amadou Diallo, actuel meilleur buteur de la Can avec deux réalisations.

De leur côté, les Egyptiens devront retrouver une efficacité offensive qui leur a fait défaut durant leurs deux dernières rencontres. Avec zéro but inscrit, les poulains de Gaber ont du pain sur la planche face à la meilleure défense du tournoi. ‘’Ne pas marquer de buts n'est pas bon, mais la situation aurait été pire, si vous ne vous créiez aucune occasion, nous avons juste besoin de chance et, si Dieu le veut, nous gagnerons et nous nous qualifierons.’’

Du côté de ses joueurs, le mot d’ordre est la gagne et rien d’autre. ‘’Nous avons reçu des commentaires négatifs, mais nous les avons transformés en motifs positifs pour augmenter notre enthousiasme. Nous nous sommes parlé et nous nous sommes engagés à gagner. Nous n’avons pas d’autre solution que de gagner et nous nous battrons pour y parvenir’’, a indiqué le milieu de terrain égyptien, Mohamed Karim. Les Egyptiens auront aussi besoin du soutien de leur public pour les pousser à la victoire face au Sénégal.

LOUIS GEORGES DIATTA