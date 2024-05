Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, dans une note, a invité ‘’l’ensemble des acteurs de la presse à une rencontre de prise de contact et d’échanges. L’événement aura lieu le vendredi 24 mai à 15 h 30, à la Maison de la presse Babacar Touré’’. Mais dans une note, les associations membres de la Coordination des associations de presse (Cap : Appel, Apes, AFMS, Cdeps, Cored, CTPAS, Synpics, UNPJS) ont demandé un report de la rencontre. Ainsi, dans une note, les membres de la Cap, ‘’après en avoir délibéré, ont décidé de vous faire part d'une lettre réponse commune au regard du caractère proche de l'événement en objet.

Tout en vous remerciant de cette initiative très noble, du reste, de rencontrer les acteurs des médias avec en toile de fond les conclusions des assises des médias, nous souhaiterions vous faire part de notre volonté de voir la date revue’’, lit-on dans la note. Une décision motivée par le fait que ‘’les pré-conclusions des assises nationales des médias n'ont pas encore fait l'objet d'une validation par nos soins et le rapport définitif final, qui doit emporter l'ajout de recommandations et amendements émanant des acteurs autres que ceux retenus par les commissions, n'est pas encore disponible’’.

Et, ajoutent les membres de la coordination, ‘’du reste, nous autres membres de la Cap souhaiterions, comme c'est de coutume, partager avec vous en toute cordialité les préoccupations et enjeux du secteur sous un format moins ouvert, notamment en mode public. Au regard de tout ce qui précède et saluant encore une fois votre initiative, nous nous tenons à disposition pour, dans les plus brefs délais, terminer le rapport définitif des assises des médias, vous rencontrer, pour vous en donner la primeur et ensuite répondre à toute initiative de prise de contact élargie de votre part’’.