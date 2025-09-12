Hier, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, les sujets relatifs à la corruption, l’insécurité et la perte des valeurs ont été abordés par le représentant du khalife général de la famille Kountiyou, en la personne du président du Comité scientifique de Ndiassane.

Le président du comité scientifique de Ndiassane et par ailleurs un des petits-fils de la famille Kounta a lu hier, lors de la cérémonie officielle du Gamou de cette cité religieuse, le discours du khalife général de Ndiassane, Serigne Cheikh Bou Sidy Makhtat Kounta.

Selon le khalife, le Mawlid an-Nabawi n’est pas un événement que l’on traverse, mais un rendez-vous avec l’amour, un moment de contemplation du rang muhammadien, une opportunité de renouveler leur engagement spirituel, de raviver leur lien au secret muhammadien, et de faire vivre dans leurs cœurs le désir ardent envers le détenteur du rang loué, au sujet duquel Allah dit, il cite : ‘’Et Nous ne t’avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes dans vos cœurs, naissance de sincérité dans vos intentions, naissance de retour à la présence divine, sortie de l’insouciance, et entrée dans la porte de l’amour.’’

Ainsi, aux yeux du religieux, cette cérémonie religieuse a pour objectif de fêter une naissance corporelle, mais surtout de raviver le souvenir de l’apparition de la lumière muhammadienne dans ce monde inférieur, une lumière par laquelle les univers se sont établis, les voiles ont été levés, la miséricorde s’est manifestée et la sagesse a coulé.

En outre, pour le religieux, le thème de cette année – ‘’C’est par leur guidance que tu dois suivre (Sourate al-An‘am, verset 90)’’ – les oriente vers l’importance des bonnes mœurs. ‘’Malheureusement, nous observons aujourd’hui une érosion des valeurs morales qui ronge le tissu des sociétés, en particulier dans notre chère Afrique frappée par l’individualisme, la course effrénée derrière les passions mondaines, la tromperie, la perte de la pudeur, et autres fléaux qui nous arrachent nos identités et nous éloignent de notre humanité.

‘’Tout cela est parmi les choses contre lesquelles Allah Exalté soit-Il nous a mis en garde dans Son Livre noble : "La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu’Il leur fasse goûter une partie de ce qu’ils ont fait ; peut-être reviendront-ils" (Sourate ar-Rum, verset 41). Cette corruption morale n’est pas sans conséquences : elle engendre l’insécurité, la perte de confiance, la pauvreté et l’effondrement du lien social’’, prévient le khalife.

Face à cette réalité, il réitère son appel à raviver la morale qui n’est pas un luxe, mais une nécessité urgente pour la continuité et l’équilibre de nos sociétés. ‘’La religion islamique, par ses enseignements, poursuit-il, est la meilleure prescription pour traiter toutes les formes de dérives morales qui menacent l’unité des nations’’.

Le khalife préoccupé par les événements de la sous-région

Le religieux de rappeler que cette année, leur regard se tourne aussi vers les événements marquants dans la sous-région, notamment au Sénégal, en Gambie, au Mali, en Mauritanie et au Burkina Faso. Ces pays, unis par l’histoire, la culture et la religion, selon lui, sont d’une importance particulière pour le khalife qui s’intéresse également aux événements mondiaux, implorant Allah pour l’établissement durable de la paix dans toutes les contrées.

"Il est impératif pour toute direction d’incarner la continuité, la stabilité, et surtout, l’exemplarité morale. Allah milite pour la consolidation des relations qui doivent reposer sur une fraternité sincère et noble, et une responsabilité complète fondée sur la préservation des intérêts de la société et de l’État", rapporte le Pr. Abdourahmane Kounta.

Il poursuit : ‘’Dans son modèle de guidance, Cheikh Bou Kounta s’inscrit dans la tradition de la Tariqa Qâdiriyya, héritée de Cheikh Abd al-Qâdir al-Jîlânî. Cette voie met l’accent sur la purification de l’âme (tazkiyat al-nafs), l’amour sincère du Prophète (PSL), la proximité d’Allah par la piété, la discipline intérieure, le dhikr et l’élévation des caractères. Cheikh Bou Kounta, à travers ses enseignements et son comportement, a transmis une guidance spirituelle douce, mais ferme, enracinée dans le Coran, la Sunna, et l’expérience soufie vécue’’.

Il précise : ‘’La guidance de Cheikh Bou Kounta n’est pas limitée au domaine religieux. Il joue également un rôle de conseiller auprès des autorités, de pacificateur entre groupes sociaux ou politiques, de défenseur des valeurs islamiques dans la sphère publique. Il était un leader panafricain enraciné dans les réalités du continent. Cheikh Bou Kounta élève la voix non seulement pour guider spirituellement, mais aussi pour appeler à la renaissance morale de l’Afrique, réaffirmer l’identité islamique africaine enracinée dans la tradition soufie pour solidifier les liens historiques entre les peuples (Sénégal, Gambie, Mali, Mauritanie, Burkina Faso…).’’

Dans un monde où les repères se brouillent, où les crises de valeurs secouent les sociétés, la figure de Cheikh Bou Kounta s’impose, de ce fait, comme un modèle intemporel de guidance spirituelle, éthique et communautaire. ‘’Il n’est pas simplement un maître soufi, mais un référent complet, dont l’héritage continue d’éclairer les âmes en quête de vérité, de justice et de paix intérieure’’, martèle Pr. Abdourahmane Kounta.

CHEIKH THIAM