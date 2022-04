Le Sénégal vient de boucler trois années consécutives en tête du classement africain des meilleures nations de football. Il est 20e au classement Fifa et s’avance, serein, pour le tirage au sort de la Coupe du monde prévu, aujourd’hui, à 18 h à Doha.

Après les qualifications et les barrages de la Coupe du monde 2022, place au tirage pour déterminer les poules de ce rendez-vous du football mondial. Mais, en attendant, il fallait actualiser le classement Fifa qui va être déterminant pour faire les chapeaux en vue de ce tirage prévu aujourd’hui (18 h) à Doha.

Dans la zone Afrique, le Sénégal, qui vient d’écarter l’Egypte, continue de truster la première place. Il est 20e mondial, devant le Maroc bien installé à la 2e place du podium africain (24e mondial). Le Nigeria ferme la marche de ce podium, avec une 30e place mondiale. L’Egypte suit de près avec une 32e place au niveau du classement Fifa.

Les autres membres du top 10 africain sont : la Tunisie (35e), le Cameroun (37e), l’Algérie (44e), le Mali (52e), la Côte d'Ivoire (53e) et le Burkina Faso (56e). Il faut signaler que toutes les nations africaines qualifiées pour la Coupe du monde figurent dans ce top 10, sauf le Ghana qui a écarté le Nigeria qui partait favori dans leur double confrontation. Les Black Stars sont 11e en Afrique et 60e au classement Fifa. L’Algérie aussi, qui sort d’une Can décevante et d’une élimination cruelle par le Cameroun, continue de s’enfoncer dans ce classement Fifa.

Il faut aussi souligner que les Lions continuent d’écrire l’histoire. Puisque la Fifa a publié son dernier classement des nations de l’année 2021. Et que le Sénégal boucle trois exercices à la tête du continent. La bande à Sadio Mané a déjà battu le record de longévité à la première place du classement Fifa/Zone Afrique, depuis 19 novembre, avec 36 mois, contre 35 pour la Côte d’Ivoire. Ils y trônent, depuis novembre 2018, lorsqu’ils ont délogé la Tunisie.

Toutefois, ce classement mondial est, désormais, dominé par le Brésil qui chipe la première place du classement Fifa à la Belgique. La France complète le podium devant l’Argentine. Les Belges dominaient ce classement, depuis plus de trois ans, novembre 2018.

En effet, il a été pris en compte les rencontres internationales du mois de mars. Neymar et les siens, déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2022, ont livré de grosses prestations, lors des éliminatoires sud-américaines pour le Mondial-2022. Ils sont invaincus, depuis 17 matchs, lors desquels ils ont remporté 14 victoires. D’ailleurs, ils restent sur trois succès consécutifs face au Paraguay, au Chili et à la Bolivie. Lors de leurs trois derniers matchs, dont deux en mars, les joueurs de la Séléçao l’ont à chaque fois emporté par quatre buts d’écart (4-0). Une réussite qui leur a permis de récolter 9,27 points supplémentaires pour porter leur total à 1 832,69 pts en tête du classement de la Fifa.

A l’inverse, la Belgique a perdu 1,45 point et voit son bilan chuter à 1 827 pts. Les joueurs de Roberto Martinez ont fait moins bien, en effet. Ils sortent de deux matchs amicaux face à l’Irlande (2-2) et au Burkina Faso (3-0). La France conforte sa place sur le podium, en sortant de deux victoires en amical, face à la Côte d’Ivoire (2-1) et à l’Afrique du Sud (5-0). Elle compte désormais 1 789,85 pts.