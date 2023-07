Pour la prochaine élection présidentielle de février 2024, la coalition Juste appelle à un candidat de raison et non de cœur. "Pour choisir notre candidat à l'élection présidentielle de février 2024, nous sommes tentés de mettre en avant nos sentiments pour diverses raisons.

L'amitié, la garantie d'être associé à la gestion des affaires publiques et plus subjectivement notre fierté personnelle de bénéficier de l'amitié avec tout ce que cela entraînerait en avantages personnels en cas de victoire. Ce candidat de cœur n'est pas forcément bon pour le Sénégal, même s'il a la stature d'homme d'État, parce que sur la balance, la subjectivité l'emporterait", indique le président de la coalition politique Juste dans une note parvenue à notre rédaction.

Par contre, poursuit Amadou Bassirou Ndiaye, le candidat de raison se doit d'être doté d'une solide et certaine expertise dans la gestion publique. Il doit inspirer confiance et travailler à la concorde nationale sans être clivant. Il doit être disponible pour assurer la continuité de l'État dans le maintien de l'ordre et la sécurité publique.

Ce candidat de raison, une fois élu président, donnera le choix, le bon choix que le peuple n'a pas toujours. "En effet, après le maillage territorial en infrastructures économiques, routières, aéroportuaires, portuaires, hospitalières, électriques, éoliennes, il nous faut un niveau de vie qui puisse permettre leur utilisation optimale et ce n'est pas le cas pour la majorité des Sénégalais ! Ce qui veut dire que le candidat de raison devra, une fois élu, s'appuyer sur la compétence, l'efficacité, la loyauté et l’intégrité des agents de l'Administration pour trouver des solutions aux problèmes socioéconomiques criants des Sénégalais.

Le candidat de raison devrait faire siennes les propositions majeures de la coalition Juste. Lesquelles sont, entre autres, le Plan global pour s'occuper de la jeunesse, les Assises du secteur privé sénégalais, un budget d’urgence de 850 milliards de francs CFA pour ceux d’en bas’’.