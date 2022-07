Des Lébous exigent la libération ‘’immédiate et sans condition‘’ de Mame Birame Mbengue et de ses codétenus et menacent de descendre dans la rue. Dans un communiqué parvenu hier à ‘’EnQuête’’, il est indiqué que le président du Parti rénovateur progressiste (PRP)/Yeesal et, par ailleurs coordonnateur du Collectif des jeunes de Tank (Yoff - Ngor - Ouakam) a été inculpé, arrêté et accusé de ‘’ participation à une manifestation interdite, de saccages de biens appartenant à l’État et d’avoir provoqué directement l’attroupement du vendredi 25 février à Ngor, par discours proféré publiquement lors d’un point de presse tenu pour dénoncer la façon dont des terrains de 200 m2 ont été attribués aux footballeurs champions d’Afrique par le président de la République et placé sous mandat de dépôt depuis le 2 mars dernier, alors que celui-ci a contesté les faits devant le doyen des juges’’.

Selon la note, la collectivité léboue a toujours réclamé les terres de l’aéroport Dakar-Yoff. Précisant que M. Mbengue n'a pu remplir son devoir de comparaître devant le juge en flagrant délit dû au transfert de son dossier au juge du premier cabinet pour une instruction, ces jeunes de la collectivité léboue soupçonne ‘’une réelle volonté politique d’accuser le coordonnateur du Collectif des jeunes de Tank, Mame Birane Mbengue, de manifestation et des saccages’’.

En effet, d’après eux, ‘’l’ensemble des détenus politiques ont passé la fête de la Tabaski avec leurs familles respectives, mais le parquet a refusé la demande de liberté provisoire déposée le 16 juin 2022 après sa première audition au niveau du cabinet du doyen des juges, à la date du 9 juin 2022’’. ‘’Nous ne ménagerons aucun effort pour sa liberté et son retour parmi nous en bonne santé physique et mentale, pour la participation au développement du terroir’’, préviennent les signataires du communiqué.