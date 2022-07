L’après-midi d’hier a été horrible sur le pont du lac Tanma, non loin de la commune de Diender, avec la collision entre deux voitures. La zone n’accueillant pas de caserne de sapeurs-pompiers, des victimes sont restées coincées des heures, dans les véhicules, dans la souffrance. Le bilan est terrible : 6 morts et beaucoup de blessés graves.

Hier, au moment où les Sénégalais s’apprêtaient à regarder les Caf Awards 2022, le pont du lac Tanma, située dans la commune de Diender, a été le théâtre d’un violent accident. Selon nos informations, vers les coups de 16 h, un véhicule de bagages, immatriculé Dl 4769C, est entré en collision avec un camion frigorifique. Le choc a été tellement violent que six personnes ont perdu la vie sur le coup, selon les premiers témoins.

Peut-être que parmi les victimes, quelques-unes auraient pu être sauvées, si les secours étaient arrivés à temps. Mais, malheureusement, selon nos interlocuteurs, la zone est dépourvue de caserne de sapeurs-pompiers, de commissariat de police ou de brigade de gendarmerie. La brigade la plus proche se trouve du côté de Kayar et elle couvre toute cette zone.

Ainsi, confient les témoins, il a fallu une heure d’attente, après le choc, pour que les soldats du feu arrivent sur les lieux. Entretemps, les passagers des deux véhicules et les villageois ont été obligés de se débrouiller avec les moyens du bord, pour venir en aide aux blessés coincés à l’intérieur des voitures.

Le décompte des morts par les sapeurs-pompiers est tombé comme un couperet sur la tête de l’assistance. D’ailleurs, il est à redouter d’autres victimes, puisque plusieurs blessés, difficilement extirpés des carcasses, ont été acheminés dans les différents établissements sanitaires des environs, très mal-en-point.

On apprend que les cas les plus critiques ont été acheminés à l’hôpital régional Amadou Sakhir Ndjiéguène de Thiès. ‘’C’était vraiment compliqué pour les premiers témoins de sauver les personnes qui étaient à bord de ces véhicules. Peut-être que si les sapeurs-pompiers étaient venus un peu tôt, on allait sauver pas mal de personnes. Mais ils sont arrivés tard. Nous ne les condamnons pas, mais nous condamnons ce manque de moyens, pour ne pas dire d'infrastructures dans cette zone. Imaginez, nous n’avons même pas d’ambulance pour sauver les malades. Je pense qu’on devrait revoir la donne pour que pareille affaire ne puisse plus se reproduire ici. C’était vraiment pénible. Les pauvres parents impuissants ne savaient plus que faire. Actuellement, on devrait dépasser ce stade. Une aussi vaste zone dépourvue d’infrastructures sociales de base les plus minimes, c’est dommage. C’est inqualifiable en 2022 ’’, peste un natif du coin où le drame s’est produit.

Il raconte : ‘’Il y a des victimes qui sont restées coincées pendant plus de 3 heures. C’est vers les coups de 19 h que la dernière victime a été sortie de son véhicule et difficilement. C’était catastrophique. C’est ce manque d’assistance que la population Diendéroise déplore. Elle n’a ni police ni gendarmerie, encore moins de caserne de sapeurs-pompiers. Si ces cas d’accident arrivent, c’est la catastrophe. C’est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités de revoir cette situation et essayer de venir en aide à cette commune qui est non loin de Dakar. Elle n’a aucune infrastructure, sans oublier le manque d’eau dont nous souffrons depuis belle lurette. Vous imaginez ce cocktail !’’

La gendarmerie de Kayar, qui a été alertée, est aussi venue sur les lieux du drame pour procéder au constat d’usage avant d’ouvrir une enquête.

CHEIKH THIAM