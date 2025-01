Le Sénégal va prendre part à toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football en 2025. La plupart de ses équipes nationales étant détentrices des titres, la Direction technique nationale a tenu une réunion avec tous les différents staffs techniques pour établir un plan de préparation pour la défense de ces trophées.

Le calendrier 2025 s’annonce serré pour les différentes équipes nationales du Sénégal de football. Pour la plupart tenantes du titre dans leur catégorie (Chan, U20 et U17), elles doivent remettre en jeu leurs trophées respectifs. Pour réussir la défense de ces titres, la Fédération sénégalaise de football (FSF) par le biais de sa Direction technique nationale (DTN) est à pied d’œuvre.

C’est dans ce sens que la DTN a tenu une réunion, hier, avec les staffs techniques des différentes sélections nationales pour faire le bilan des compétitions et dresser les perspectives. ‘’Nous avons pu qualifier toutes nos équipes nationales aux différentes compétitions que la Caf a organisées pour 2025. Le Sénégal a réussi ce qu’aucun pays n’a fait : gagner tous les trophées et qualifier toutes les équipes. C’est des actes forts pour notre football. C’est des actes à magnifier. C’est le concours de tout le monde, la fédération, les clubs, la presse, de la population… C’est tout un ensemble qui a fait qu’on est arrivé à ces résultats. Nous avons envie de perpétuer les résultats que nous avons eus et laisser des trophées dans nos murs’’, a déclaré le directeur technique national Mayacine Mar. ‘’Nous avons convoqué tous les staffs pour évaluer les compétitions auxquelles nous avons participé. Ensuite, mettre en place un planning de préparation pour nos équipes nationales, avec les stages que nous faisons régulièrement, mais surtout avoir des tournois et des matchs amicaux. En fait, nous voulons conserver les titres que nous avons gagnés. Pour l’équipe nationale féminine A, essayer de gagner cette Can’’, a informé M. Mar.

L’équipe nationale locale sera la première à entrer en lice. Vainqueurs du Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2022 contre l’Algérie, hôte du tournoi, les Lions locaux défendront leur titre à la 8e édition du Chan, qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La Confédération africaine de football (Caf) a annoncé la date du tirage au sort du Chan 2025 pour le 15 janvier prochain (17 h GMT), à Nairobi, au Kenya.

A ce propos, le DTN a fait part des démarches entreprises pour la préparation de cette équipe. ‘’Nous avons déjà envoyé des courriers à certaines équipes nationales pour jouer des matchs amicaux. Ce qui est sûr, nous aurons un tournoi ou des matchs amicaux pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions de préparation’’.

Mettre le ‘’manko’’ en marche

La mise en place du plan de reconquête des titres continentaux va nécessiter des ‘’moyens’’. Mais Mayacine a rassuré en révélant que ‘’le président mettra tous les moyens pour une bonne préparation de nos équipes’’. Membre du Comité exécutif de la FSF, Amara Traoré a corroboré les propos du DTN. ‘’A l’époque, on se regroupait au stade Léopold Sédar Senghor sous les tribunes. La fédération a pu mettre en place des centres d’entrainement comme Guéréo et Toubab Dialaw, et transformer ces équipes nationales non pas en sélections, mais en équipes. C’est des équipes qui, pendant trois, quatre mois, sont quotidiennement préparées par les différents sélectionneurs. Cela a un coût et demande beaucoup de moyens. Le président Augustin Senghor n’a jamais lésiné sur les moyens pour mettre ces équipes sur orbite’’, a renchéri l’ancien international sénégalais.

En plus des moyens et des stratégies, l’union des forces est aussi un élément déterminent, selon l’ex-président de la Linguère de Saint-Louis. ‘’C’est une année de confirmation. Quand on regarde l’évolution du football sénégalais, il y a deux ans, le Sénégal a fait ce qu’aucun pays n’a réalisé en Afrique. Cela a été possible parce que, à un moment donné, les gens ont évalué et ont retenu qu’il était temps qu’on unisse nos forces. C’est ce qui a apporté ces trophées. Le ‘manko’ a participé dans la conquête de ces trophées. Il est plus que temps qu’on soit uni’’, a rappelé Amara.

