Le khalife général de la confrérie khadriya, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya, a entamé, depuis le 29 novembre 2024, un périple qui le mènera dans certains pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Sénégal. Il est accompagné d’une forte délégation de talibés et d’autres fidèles pour effectuer une Ziarra auprès des dignitaires religieux de cette confrérie établis dans ces pays d’Afrique.

Intronisé khalife, il y a quasiment dix mois, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya, la cinquantaine, s’est vite adonné à la vie de la confrérie. À en croire ses proches, l’homme a opté pour le social et la cohésion religieuse au sein de la khadriya. Si son arrière-grand-père Cheikh Saad Bouh, son grand-père Cheikh Talibouya et son père Cheikh Aya Haidara ont beaucoup fait au plan social et religieux pour la khadriya, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya, depuis son jeune âge, s’est investi pour l’émancipation socioéconomique des talibés.

Ce dernier, fils de Cheikh Talibouya, s’est, après la mort de son père, installé à la cité religieuse de Nimzatt, située à environ 150 km de Nouakchott. Il a d’abord pensé à mettre en place des boutiques alimentaires, une boulangerie, une pharmacie, mais aussi un institut islamique qui porte le nom de son défunt père. Tout cela rentre dans le cadre social.

Selon les indiscrétions, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya a aidé, soutenu et assisté les talibés plus que son défunt père. ‘’Tout ce qu’il fait sur ce plan social en Mauritanie, il le fait également au Sénégal’’, soutient Cheikh Mohamed Lemine Sidibé, président de la Fédération des dahira khadriya en Mauritanie. Mieux, ‘’Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya soutient toutes les confréries confondues sans exclusive’’, martèle Cheikh Gaye, chargé de la culture au sein de la fédération khadriya et membre actif de la communauté sénégalaise de Mauritanie.

D’ailleurs, Cheikh Gaye a laissé entendre que Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya soutient l’événement religieux annuel Sar Sara qui se déroule en Mauritanie. ‘’C’est grâce à la fondation Cheikhna Cheikh Aya Haidara que ses actions sociales sont soutenues’’, renchérit Cheikh Mohamed Lemine Sidibé.

Au Sénégal, lors de son séjour prévu du 5 décembre 2024 au 27 janvier 2025, le khalife général profitera de l'occasion pour soutenir les villes et villages inondés par les eaux du fleuve, mais aussi les talibés se trouvant dans le besoin. Il a lui-même révélé que six Sénégalais, dont quatre en Algérie et deux en Tunisie, sont internés dans les hôpitaux à la charge de la fondation. À l’en croire, la fondation réalise des actions sur fonds propres, sans contribution de l’État, encore moins des talibés de quelques bords que ce soit, a-t-il dit.

Un homme, une mission, un message…

Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya, Khalife général de la confrérie khadriya en Afrique de l’Ouest, est connu pour son engagement à unifier la confrérie, son ouverture aux autres confréries et à œuvrer dans le domaine social. Il a indiqué, lors de son passage à Nouakchott, que l’objet principal de sa visite au Sénégal est ‘’de renforcer nos liens avec les membres de la confrérie khadriya et de solidifier nos relations avec eux’’. Mieux, il a soutenu : ‘’Nous cherchons à promouvoir la confrérie khadriya et à la guider vers un avenir sécurisé.’’

Par rapport au retard accusé pour effectuer cette visite, il a expliqué que depuis son intronisation, ‘’l’accent était mis sur la ville de Nimzatt, car c’est le lieu d’origine de notre cheikh, Cheikh Talibouya, et elle fait également partie du patrimoine religieux auquel appartient Cheikh Saad Bou Kamel’’, soutient-il. Le khalife a indiqué que ‘’Nimzatt est un lieu à l’histoire profonde au sein de la confrérie khadriya. C’est le cœur de la région et son point de référence spirituelle’’, poursuit-il.

Revenant toujours sur le déplacement au Sénégal, il a souligné que ‘’c’est en raison des défis liés à l’infrastructure dans cette région, mais désormais nous avons pu réunir les ressources nécessaires pour la réussite de cette visite’’.

Le khalife a également indiqué que le seul message à véhiculer lors de son séjour reste le renouvellement de l’engagement envers les frères et sœurs du Sénégal, afin de renforcer les liens entre eux et la confrérie khadriya. Et de poursuivre : ‘’Nous croyons que la confrérie khadriya, fondée par Cheikh Abdoul Khadr Al-Jeylani (qu’Allah lui accorde sa miséricorde), est la voie qui porte le message de paix et d’amour parmi les musulmans.’’

Il renchérit : ‘’À travers cette visite, notre objectif est de promouvoir ce message en Afrique de l’Ouest, en particulier au Sénégal, et de travailler ensemble pour diffuser les valeurs de la paix et lutter contre l’extrémisme et la violence. Cette visite s’inscrit également dans le cadre des actions caritatives entreprises par nos ancêtres et qui continuent jusqu’à aujourd’hui’’, a-t-il soutenu.

Insistant sur le côté social, il dira : ‘’Nous sommes déterminés à offrir notre soutien aux nécessiteux et à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des musulmans pauvres et opprimés. Depuis sa création, la confrérie khadriya a toujours été centrée sur l’action caritative et l’aide aux musulmans à travers le monde. Ses actions caritatives font partie de l’héritage de nos parents qui nous ont appris que la bienfaisance et la dépense pour la cause de Dieu sont le chemin vers sa satisfaction.’’

C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya et ses disciples poursuivent ce chemin avec dévouement et sincérité, ‘’afin d’élever le statut des musulmans et d’assurer leur stabilité et leur bien-être, en particulier dans les régions marquées par la pauvreté et les conflits’’.

Il soutient toujours qu’à travers cette visite, l’accent sera mis sur l’importance de l’unité et de la coopération entre les membres de la confrérie khadriya dans différents pays, et ‘’nous espérons que cette visite marquera le début d’une coopération plus grande entre la confrérie khadriya au Sénégal, en Turquie, en Irak et dans tous les pays qui suivent cette voie spirituelle. Nous demandons à Dieu de nous accorder le succès et la guidance dans cette visite, et que ses objectifs soient réalisés, notamment le renforcement de l’unité et de la paix entre les musulmans’’.

Ils ont parlé, ils ont dit…

Cheikh Elemine Sidibé, représentant du khalife en Mauritanie depuis 2014, est le premier à avoir déplacé le khalife à Nouakchott. ‘’L’actuel khalife a toujours souhaité que la nomination du khalife général soit faite à l’unanimité, parce qu’il prône l’union et la cohésion des talibés, des disciples au sein de la tarikha khadriya’’, dit-il. Son arrivée à la tête de la confrérie vient combler un vide, selon Sidibé. ‘’C’est un rassembleur et un unificateur tant au niveau de la diaspora qu’à l’intérieur de la Mauritanie. Avec ses frères et ses sœurs, il ne ménage aucun effort pour soutenir les malades, les pauvres ou tout simplement les personnes nécessiteuses de n’importe quelle tarikha’’, poursuit-il. ‘’Chez lui, pas de distinction de disciples. C’est l’islam, le seul cordon ombilical qui compte. Nous ne pouvons que le remercier et lui souhaiter longue vie afin qu’il parachève ses œuvres durant son règne’’.

Le responsable fédéral a soutenu que ‘’cette première sortie est une réussite totale, compte tenu de la mobilisation tous azimuts des fidèles et des populations venues de tous bords de Nouakchott, même certaines autorités s’interrogeaient sur cette foule immense et compacte qui suivait le cortège du khalife. C’était une fierté pour nous. Il est tout pour nous’’, clame Cheikh Sidibé.

Cheikh Abdoulaye Sène, représentant de la khadriya au Sénégal et président de la fédération, venu prendre part à cette sortie, qualifie cet événement ‘’d’apothéose, d’événement réussi’’. Citant l’ascendance familiale du khalife, il dira que celui-ci était aux côtés de son père et constitue aujourd’hui une ‘’générosité extraordinaire’’. C’est pourquoi ‘’toutes les dispositions sont prises pour une réussite de son séjour au Sénégal, pays de la Téranga’’.

À en croire Abdoulaye Sène, le Sénégal est prêt à accueillir le khalife qui va rencontrer dans les régions les disciples et les autorités administratives et religieuses.

Abdou Aziz Dièye, fidèle parmi les fidèles qui a aussi reçu le khalife général à Ndiago, sa ville, s’est réjoui des œuvres de cet homme. Organisateur de cet événement, M. Dièye n’est pas un homme nouveau dans la tarikha khadriya. À Ndiago comme à Nouakchott, il était et est dans le dispositif organisationnel. ‘’Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya est un érudit, un homme éclairé avec beaucoup d’expérience héritée de son défunt père et de ses arrière-grands-pères. Sa dimension sociale fait de lui un homme différent des autres, sa mission étant un fervent rassembleur. C’est un homme référentiel aux actions caritatives qui travaille pour le renforcement de l’unité et de la paix entre musulmans’’, a-t-il soutenu.

Ibou Badiane, correspondant en Mauritanie