Le Comité local d'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer « Sénégal 2021 » a tenu un comité régional de développement (CRD) d'information à la Gouvernance de Thiès, ce Jeudi 7 mai 2021. Il a permis de faire le point sur les préparatifs.

Une mission du ministère des Sports et de la fédération sénégalaise de football s’est déplacée, hier à Thiès à la rencontre des acteurs engagés dans l’organisation de la Can de football de plage. Ainsi, un CRD a été tenu pour faire l’état des lieux de la préparation de cette compétition par les autorités locales et le comité local d’organisation mis en place.

8 pays prennent part à cette compétition, avec un effectif de 19 personnes pour chaque délégation, soit 15 joueurs et 4 encadreurs. Pour la réussite de l'événement sur le plan organisationnel, le comité local d'organisation a exprimé des besoins sur le plan sécuritaire, hygiénique, d’aménagement du site devant abriter les matchs et de l’hébergement des délégations. Sur ces points, des garanties ont été données, malgré le retard noté dans l’organisation.

‘‘Les acteurs qui se sont réunis ici, aujourd’hui, ont tous pris l’engagement ferme de mettre les bouchées doubles. Des missions de prospection ont été menées sur le terrain, elles ont permis de prendre langue avec les établissements hôteliers. Les dispositions sont en train d’être prises pour offrir aux délégations les meilleures conditions d’hébergement’’, assure Oumar Guèye, vice-président du comité local d’organisation.

Le Beach soccer se faisant dans des installations spécifiques au bord de la mer, le Comité local d'organisation s'active aussi à respecter les délais d’installation et les normes exigées par l’instance africaine de la discipline. ‘‘La fédération a identifié la plage où on va aménager le terrain. On est en train de discuter avec la Caf sur les modalités. On ne construit pas n’importe comment. Il y a des normes à respecter, des contraintes sur la hauteur des tribunes et leur largeur. Le partenaire qui sera choisi va commencer incessamment la construction du stade et l’aménagement de l’ensemble du dispositif autour de la plage’’, précise M. Guèye.

La dernière inspection de la Caf se fera, le 18 Mai prochain, pour s’assurer que les installations sont fin prêtes avant le démarrage des hostilités le 23.

Les deux finalistes représenteront le continent africain à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021.

