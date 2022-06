La finale de la Coupe du Sénégal, qui marque la fin de la saison de football, a été remportée, hier, par le Casa Sports face à l’Étoile Lusitana. Le club de Ziguinchor termine la saison en beauté avec le doublé championnat-Coupe nationale.

La saison 2021-2022 de football a pris fin, ce dimanche, avec la finale sénior de la Coupe du Sénégal. Le Casa Sports, tenant du titre, a conservé son trophée en battant l’Étoile Lusitana sur le score de trois buts à zéro. Cependant, le Casa reste la seule équipe à avoir gagné la compétition deux fois d’affilée, depuis 2009. C’est la quatrième finale du tournoi doté du trophée du chef de l’État remportée par le club de Ziguinchor, après celles de 1979, 2011 et 2021. Les hommes du coach Ansoumana Diadhiou ont atteint leur objectif de réaliser le doublé, après avoir remporté le titre de champion du Sénégal. C’est la 2e équipe, depuis l’ère professionnelle (2009) à réussir cette performance. L’AS Pikine a été la première formation à atteindre ce résultat en 2014. Le Casa Sports a empoché 30 millions de francs CFA et l’Étoile Lusitana 20 millions.

Grand favori de cette affiche, le Casa Sports a plutôt bien négocié cette partie. Le coach Ansou Diadhiou et ses hommes ont bien appris des leçons du passé, notamment la finale de 2015 perdue contre Génération Foot (4-3), qui évoluait en National 1 et faisait figure de petit poucet. Les Ziguinchorois ont réussi à prendre le jeu en leur faveur après quelques minutes d’observation. Mais leur domination n’était pas nette. En face, l’Académie de Guédiawaye, bien regroupée dans sa zone médiane, a essayé de répliquer aux attaques de l’adversaire. Mais le champion du Sénégal en titre a réussi à contenir les Académiciens et à cantonner le jeu dans leur camp, grâce à ses joueurs de flancs, surtout à droite avec Lamin Jarju.

Raymond Diémé Ndour, bourreau de Lusitana

C’est sur ce côté droit que le Casa Sports va réussir à faire la différence, avec le duo Jarju-Mouctar Ndiaye. Ce dernier est d’ailleurs à l’origine du premier but. Son centre est repris de la tête par Abdou Seydi (20e) qui a déposé le ballon au fond des filets. Lusitana n’a pas su répondre et a même donné l’occasion au Casa Sports de doubler la marque (0-2) avant la mi-temps. C’est Raymond Diémé Ndour (40e) qui a inscrit le 2e but de son équipe. L’attaquant du Casa, servi par Mouctar Ndiaye, pour sa 2e passe décisive, a repris le cuir du pied droit pour battre le portier adverse Mouhamed Sèye.

La pause de quinze minutes n’a pas suffi aux protégés de Bernard Mendy pour se ressaisir. Ceux-ci ont même tardé à reprendre leurs esprits à la reprise. Ce qui leur a été fatal. Raymond Diémé Ndour a profité de ce moment de flottement pour porter le coup de grâce. A la première minute de la seconde période, l’attaquant ziguinchorois a trouvé le fond des filets et réalisé le doublé. A 3-0, la messe était presque dite pour l’Étoile Lusitana. Néanmoins, les joueurs du coach Mendy n’ont pas baissé les bras. Ils ont même pu montrer un meilleur visage. Réussissant à gagner quelques balles au milieu de terrain, ils ont essayé de se rapprocher du but d’Alioune Badara Faty, qui a passé un après-midi tranquille. Les pensionnaires du National 1 n’ont pas véritablement réussi à inquiéter le portier du Casa. Sauf à la 73e mn, quand la frappe d’Ibrahima Ndiaye, à l’approche de la surface de réparation, a heurté la barre transversale.

A la fin de la partie, Raymond Diémé Ndour a été désigné Homme du match. Les supporters du comité Allez Casa ont chauffé les tribunes du stade Lat Dior de Thiès avec leurs chansons rythmées et leurs danses endiablées. Génération Foot a fait une razzia en petite catégorie, en remportant les finales cadets et juniors respectivement contre Oslo (3-0) et Diambars (4-0).

REACTIONS ANSOU DIADHIOU (COACH CASA) ‘’L'expérience a également fait la différence’’ ‘’Il faudra renforcer les secteurs où nous avons des problèmes. Le football est collectif. Nous avons effectué un travail collectif qui paye. L'expérience a également fait la différence contre Lusitana. Nous avons 8 joueurs qui ont gagné la Coupe du Sénégal juniors en 2017. Sur les 11, 3 sont des séniors pleins. Nous avons cravaché pour avoir cette équipe et chaque match est un combat’’

LOUIS GEORGES DIATTA