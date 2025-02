Pour le retour des courses hippiques à Kaolack, trente ans après, le Comité national de gestion des courses hippiques (CNG/CH) a mis en jeu le Grand Prix du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. Il a été remporté par Cotonou 3, ce vendredi.

Les courses hippiques sont de retour à Kaolack. Après trente ans d’absence, les turfistes du Saloum ont pu vivre de leur passion à l’occasion de la 10e journée, hier vendredi. L’hippodrome de Kaolack a accueilli cinq courses, dont le Grand Prix du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage. À bout des 2 650 m, c’est Cotonou 3 de Moustapha Bao qui s’est imposé en 3 mn 33. Il a devancé Tarnawa (2e) et Thiaat (3e).

La journée a démarré par la course des poulains de 3 ans sur une distance de 1 650 m. Avec 14 chevaux sur la ligne de départ, Madjiguène de Adama Bao a franchi la ligne d’arrivée en premier, en 2 mn 06, devant Yalla Bakhna (2e) et Sangomar (3e). La deuxième course de la journée réservée aux poulains de 2 ans, sur une distance de 1 650 m, s’est soldée sur la victoire de Labayka, avec un temps de 2 mn 12. Le cheval d’Alé Diagne a été suivi par Ami Colle (2e) et Ridial (3e).

Le groupe 2, avec 17 chevaux en compétition, sur une distance de 1 650 m, est dominé par Amul Tur. Le poulain d’Ablaye Gomis s’est imposé en 2 mn 05 devant Damel Daou Demba (2e) et Mbaye Babacar (3e). Le groupe 1, composé de huit chevaux, a bouclé la 10e journée. Sur une distance de 1 650 m, Birima Mabenda de Maïssa Sellé Ndiaye a triomphé, en 2 mn 40, devant Abdou Rahim (2e) et Yegoul Bour (3e).

À la fin des compétitions, le parrain de la journée s’est réjoui du retour des courses hippiques dans le centre du pays. ‘’Ramener les courses à Kaolack, 30 ans après, c’est une grande fierté. On remercie le président du CNG. Ç’a été une belle réussite. Je suis vraiment très content. La course a été belle, la prestation de la gendarmerie a été excellente. C’est une grande fierté de voir un événement de cette ampleur se passer à Kaolack avec cinq courses qui ont été très disputées’’, a déclaré le ministre l’Agriculture, de l’Élevage et de la Sécurité alimentaire Mabouba Diagne.

Résultats Poulains de 3 ans (1 650 m) 1er Madjiguène (propriétaire Adama Bao) 2e Yalla Bakhna 3e Sangomar Poulains de 2 ans (1 650 m) 1er Labayka (propriétaire Ale Diagne) 2e Ami Colle 3e Ridial Groupe 2 (1 650 m) 1er Amul Tur (propriétaire Ablaye Gomis) 2e Damel Daou Demba 3e Mbaye Babacar Grand Prix ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté alimentaire 1er Cotonou 3 (propriétaire Moustapha Bao) 2e Tarnawa 3e Thiaat Groupe 1 (1 650 m) 1er Birima Mabenda (propriétaire Maïssa Sellé Ndiaye) 2e Abdou Rahim 3e Yegoul Bour

LOUIS GEORGES DIATTA