Le Grand Prix de l’écurie Macktoum, organisée par Sidy Ndao, à l’occasion de la 7e journée des courses hippiques, a été remporté par El Capo d’Omar Bao, ce dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou de Thiès.

La 7e journée des courses hippiques a tenu toutes ses promesses, ce dimanche à l’hippodrome Ndiaw Macodou de Thiès. Elle a été marquée par le Grand prix de l’écurie Macktoum, dédiée au groupe 1. Seize chevaux étaient au départ sur une distance de 2 650 m. A l’arrivée, c’est El Capo d’Omar Bao qui a triomphé, avec un temps de 3 mn 52. Tawfekh (2e) et Moubarack (3e) sont arrivés respectivement 2e et 3e.

La journée a été très fournie. Au total, six courses ont été au programme, contre cinq depuis le début de la saison. Les hostilités ont été lancées par les pur-sang, sur une distance de 1 200 m. Draski de Me Moussa Mbacké a franchi le premier la ligne d’arrivée, avec un temps de 1 mn 28, suivi d’Orio (2e) et de New Édition (3e).

Dans la catégorie des poulains de 2 ans, c’est Nations Unies qui a dominé les débats en s’imposant devant 15 autres concurrents, en 1 mn 37, sur une distance de 1 200 m. Le cheval d’Alioune Ndiouk a été suivi de Mamie Awa (2e) et Mangala (2e).

Dans le groupe 3, qui a mis aux prises 20 participants, Cotonou a régné sans partage sur une distance de 2 200 m, avec un temps de 3 mn 10. Le cheval appartenant à Moustapha Bao est arrivé premier devant Jappul Bayi et Yessal qui ont complété le podium. Il s’en est suivi la course du groupe 2, sur 2 200 m. Sur 20 partants, Amul Tur d’Abdoulaye Courbary a été plus rapide que ses challengers, en établissant un temps de 3 mn 04. Il est suivi de Kassoumay 2 et de Maleeene.

La journée a été bouclée par les poulains de 3 ans, qui ont couru sur une distance de 1 650 m. Sope de Papis Niang a raflé la mise devant 19 autres participants, avec un temps de 2m25. Il a franchi la ligne l’arrivée devant Petaw de Dialaw et Princesse Maty.

À la fin de la compétition, le promoteur du Grand Prix de l’écurie Macktoum s’est réjoui de la réussite de l’organisation. ‘’C’était le premier grand prix de la saison, on est satisfait de l’organisation, même si on voulait faire plus. On est vraiment très satisfait : 96 chevaux ont été engagés venant de toutes les écuries. Tous les amoureux des chevaux ont fait le déplacement’’, s’est réjoui Sidy Ndao.

Il a également salué les efforts fournis par ses collaborateurs pour la tenue de cette journée. ‘’Le budget pour la réalisation de cette journée a été important et tout le monde a mis la main à la pâte. Omar Bao, Papis Niang, Babacar Mbagnick, Mbaye Diène Mbaye, nous tous œuvrons pour la bonne cause. Nous sommes des propriétaires et nous nous sommes concertés et chacun a contribué pour permettre d’avoir des mises importantes pour satisfaire les vainqueurs et j’espère bien organier une autre journée durant la saison’’

Résultats Pur-sang (1 200 m) 1er Draski (propriétaire Me Moussa Mbacké) 2e Orio 3e New Edition Poulains de 2 ans (1 200 m) 1er Nation Unies (propriétaire Alioune Ndiouk) 2e Mamie Awa 3e Mangala Groupe 3 (2 200 m) 1er Cotonou (propriétaire Moustapha Bao) 2e Jappul Bayi 3e Yessal Groupe 2 (2 200 m) 1er Amul Tur (propriétaire Abdoulaye Courbary) 2e Kassoumay 2 3e Maleeene Groupe 1 (2 650 m) 1er El Capo (propriétaire Omar Bao) 2e Tawfekh 3e Moubarack Poulains de 3 ans (1 650 m) 1er Sope (propriétaire Papis Niang) 2e Petaw De Dialaw 3e Princesse Maty

LOUIS GEORGES DIATTA