L’hippodrome de Tivaouane a accueilli, ce dimanche, la 2e journée des courses hippiques de la saison 2024-2025. Cinq courses ont tenu en haleine les turfistes. En ouverture des hostilités, 18 poulains de 3 ans se sont présentés sur la ligne de départ sur une distance de 1 650 m. À l’arrivée, Xalima, d’Omar Bao a franchi la ligne d’arrivée en premier, avec un temps de 2’27. Il est suivi de Madjiguène (2e) d'Adama Bao et de Piacenza (3e) de Caroline Thiam.

La deuxième course a opposé les poulains de 2 ans, sur 1 200 m. Sur six chevaux au départ, Ndiolor d'Abdoulaye Khouma s’est imposé en 1’48. Unité 2 de Moustapha Bao et Baye Fall Bi de Ndèye Diène Mbaye ont complété le podium.

Cotonou a triomphé à l’issue de la troisième course, qui a mis aux prises les poulains du groupe 3, avec huit chevaux au départ. Le cheval appartenant à Moustapha Bao a réalisé un temps de 3’14 sur une distance de 1 650 m. Il a devancé Thiaat de Ndiambé Dièye et Yessal de Moustapha Ndiaye.

Quant à la quatrième course du groupe 1, qui a regroupé huit chevaux, c’est Ndam Li du Pr. Sakhir Thiam qui a été le plus rapide avec un temps de 3’04 sur une distance de 1 650 m. Il a devancé Linguère Maguette d'Aminata Anna Gaye et Laaw appartenant également au Pr. Sakhir Thiam.

Pour clore la journée, la cinquième course, concernant le groupe 2, s’est jouée sur une distance de 1 650 m, avec 15 chevaux sur la ligne de départ. Au final, Louga Lo a pris le dessus, avec un temps de 3’11. Le cheval appartenant à Mor Diop a damé le pion à Amul Tur d'Abdoulaye Courbary et Hellissio d'Aminatou Anna Gaye.

Résultats - 2e journée Poulains 3 ans (1 650 m)

1er Xalima (propriétaire : Omar Bao)

2e Madjiguène (propriétaire : Adama Bao)

3e Piacenza (propriétaire : Caroline Thiam) Poulains 2 ans (1 200 m)

1er Ndiolor (propriétaire : Abdoulaye Khouma)

2e Unité 2 (propriétaire : Moustapha Bao)

3e Baye Fall Bi (propriétaire : Ndèye Diène Mbaye) Groupe 3 (1 650 m)

1er Cotonou (propriétaire : Moustapha Bao)

2e Thiaat (propriétaire : Ndiambé Dièye)

3e Yessal (propriétaire : Moustapha Ndiaye) Groupe 1 (1 650 m)

1er Ndam Li (propriétaire : Pr Sakhir Thiam)

2e Linguère Maguette (propriétaire : Aminata Anna Gaye)

3e Laaw (propriétaire : Pr Sakhir Thiam) Groupe 2 (1 650 m)

1er Louga Lo (propriétaire : Mor Diop)

2e Amul Tur (propriétaire : Abdoulaye Courbary)

3e Hellissio (propriétaire : Aminatou Anna Gaye)

LOUIS GEORGES DIATTA