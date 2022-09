Le grand Magal de Touba sera célébré ce jeudi. La Croix-Rouge est prête. Elle a mobilisé, d’après un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, ‘’685 volontaires pour la couverture sanitaire, la promotion de la vaccination contre la Covid-19 et la réunification des enfants égarés avec leurs parents au grand Magal de Touba 2022’’. Parmi ces 685 volontaires, il y a 114 invités issus des onze comités départementaux et une dizaine de superviseurs, engagés pour la couverture sanitaire, les activités de sensibilisation et de promotion de la vaccination contre la Covid-19, de désinfection des domiciles, de nettoiement, de pompage des eaux pluviales, ainsi que la réunification des personnes séparées et enfants en situation difficile à l’occasion du grand Magal de Touba, informe-t-on.

En outre, d’après la note, ‘’la couverture sanitaire de ce grand rassemblement religieux est assurée par 210 secouristes déployés au niveau des hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé, des cases de santé, des postes médicaux avancés et de la résidence Cheikhoul Khadim à Touba et à Mbacké, dont un hôpital de campagne «Bumos» de la Croix-Rouge sénégalaise installé au domicile du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, en collaboration avec les équipes cadres des districts sanitaires...’’

...Dans la note, il est indiqué que ‘’ces derniers sont appuyés dans le travail par quatre équipes mobiles composées de 40 volontaires équipées de quatre véhicules de liaison, de trousses de secours afin d’aider les pèlerins vulnérables. Quant aux activités de sensibilisation et de promotion de la vaccination contre la Covid-19, elles engagent 175 volontaires et six superviseurs. Auparavant, elles étaient précédées par une journée de don de sang au cours de laquelle 70 poches de sang ont été fournies par 100 volontaires de la Croix-Rouge. Idem pour la désinfection des domiciles, les activités de nettoiement et le pompage des eaux pluviales qui ont mobilisé 120 autres volontaires, les éléments du service national de l’hygiène, de l’Onas et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers’’. Il est précisé ‘’qu’au même moment, une trentaine de volontaires facilitent à leur tour, la recherche, l’accueil, le rétablissement du lien familial et la prise en charge des enfants momentanément séparés de leurs parents, au sein de la commission de prise en charge des personnes séparées et des enfants en situation difficile à l’occasion du grand Magal de Touba. Ces activités de couverture sanitaire, de sensibilisation, de promotion de la vaccination anti-Covid-19 et d’hygiène-assainissement sont soutenues par la réalisation de deux émissions radio et télé...’’.