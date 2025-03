L’avocat sénégalais Cheikh Khoureychi Ba (Khouraissi Ba) a rendu l'âme ce mercredi à Istanbul, des suites d’une maladie. Connu pour son engagement dans la défense des droits humains et des causes politiques au Sénégal, il s’était impliqué dans plusieurs dossiers touchant de grandes figures politiques et mouvements sociaux. Les hommages sont unanimes : il était un défenseur de la justice et des droits fondamentaux, un protecteur des vulnérables.

Perçu comme un défenseur des libertés face au pouvoir, l'avocat combatif Me Cheikh Khoureychi Ba a rendu l'âme hier à Istanbul, des suites d’une maladie. Il a participé à de grands procès politiques et à des affaires liées à la liberté d'expression. Me Ba fut l'avocat d'Ousmane Sonko, leader devenu Premier ministre sénégalais, dans plusieurs affaires judiciaires. Durant la période où il défendait Ousmane Sonko, qui était opposant au régime de Macky Sall, il a tenu une déclaration révélant sa conviction en tant qu’avocat. En wolof, un avocat est parfois appelé ‘Laïcat’ (celui qui cherche des excuses), mais sa vraie définition pourrait plutôt être ‘Farado’ (un allié). Un avocat prend position. Mais quand on choisit de défendre quelqu’un, il faut penser à notre premier jour dans la tombe : nous serons tous jugés après la mort. Libre à celui qui décide de défendre un imposteur. Mais qu’il sache que le même sort que son client l’attend. Nous savons ce qu’est le châtiment de la tombe. En revanche, Me Khoureychi Ba considère que si un avocat partage les idées de son client, alors il peut aller jusqu’au bout. ‘’Aujourd’hui, nous défendons Ousmane Sonko pour la préservation de ses droits fondamentaux, parce que nous savons qu’il œuvre dans l’intérêt du Sénégal’’, a-t-il ajouté.

Lors de la célébration des 100 jours de Diomaye, un hommage lui a été rendu de son vivant. À cette occasion, il a rappelé n’avoir fait que son devoir d’avocat.

‘’Me Branco m’a envoyé un message parce que, le 14 juillet de l’année dernière, le procureur de Dakar lui avait délivré un mandat d'arrêt. Le même jour, le ministère français des Affaires étrangères a confirmé cela, et une plainte a été déposée contre lui. Dans le message, il disait que le Général de Gaulle, à la fin de la guerre, était allé dans le sud-ouest de la France où il avait rencontré un ancien combattant de la guerre contre l’Allemagne. Ce dernier lui a parlé de toutes ses performances. De Gaulle lui a serré la main en lui disant : ‘Vous avez fait votre devoir’. C’est pour vous dire que notre distinction, pour laquelle nous remercions, est un devoir. Ce que nous avons vu concernant Ousmane Sonko, le président Diomaye et les membres de Pastef illustre trois valeurs cardinales : le courage et la détermination, le sang-froid et la foi’’, avait-t-il déclaré. Il a également rappelé que tous les avocats sont d’égale dignité.

Arrêté en 2023 pour outrage à magistrat

En 2023, dans le contexte des procès visant Sonko et d’autres opposants, il a été arrêté et inculpé pour outrage à magistrat. En effet, il avait critiqué la justice sénégalaise en déclarant que certains juges étaient aux ordres du pouvoir, que la justice était instrumentalisée pour éliminer des opposants et que des magistrats étaient complices d’un système de répression politique. Ces déclarations ont été considérées comme une atteinte à l'autorité judiciaire. La situation a été tendue lors de son arrestation, obligeant des organisations comme Amnesty International et la Ligue des droits de l'Homme (LDH) à intervenir pour défendre la liberté d’expression des avocats et déplorer la ‘’criminalisation de la critique’’.

Me Khoureychi Ba a également défendu des manifestants et des mouvements de protestation tels que Y en a marre. Il s’est également fait remarquer dans le dossier de Pape Alé Niang en décembre 2022. L’avocat s’était aussi impliqué dans plusieurs affaires d'Aziz d’Ababla, double affaire de meurtre à Pikine Technopôle en novembre 2024. ‘’Les familles d'Aziz Ba Dabala et Boubacar GANO exigent toute la lumière. Comment Marème alias Nabou Lèye a-t-elle pu bénéficier de la liberté provisoire dans un dossier sans juge, remis à un intérimaire, non encore ouvert, sans un seul acte de procédure pour le moment’’, lit-on dans un de ses posts sur Méta.

Pluie d’hommages

Le Président Bassirou Diomaye Faye lui a rendu hommage suite à son décès, exprimant sa profonde tristesse, saluant le talent et les valeurs de l’avocat. ‘’Me Cheikh Khoureyssi Bâ. Le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du Barreau, un homme de principes, profondément attaché à la justice et aux libertés. Je rends hommage à son parcours remarquable et à son engagement constant pour la défense et la promotion du débat public. J’adresse mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, au barreau du Sénégal et à tous ses confrères’’, a déclaré le Chef de l’État.

Ousmane Sonko n’a pas tardé à rendre hommage à son avocat, saluant notamment son engagement et son dévouement à défendre la dignité humaine. ‘’Ma peine et ma douleur sont profondes pour la perte de cet immense homme qui a été de tous nos combats. Me Cheikh Khoureyssi Bâ nous a quittés. Son engagement, son courage et son dévouement à défendre les droits fondamentaux de la personne humaine resteront à jamais gravés dans nos mémoires’’, a déclaré le Premier ministre, avant de formuler une prière pour le défunt. Il ajoute : ‘’Éminent juriste et homme de culture, il a été un monument de toutes les luttes contre l'injustice et l'arbitraire. Il a été un avocat digne qui a voué sa toge au service de la vérité…’’

L’ex-maire de Dakar, Barthélemy Dias, a apporté son témoignage. Me Ba était un grand défenseur de la démocratie selon lui. ‘’C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Me Cheikh Khoureychi Ba, un homme d’une intégrité exemplaire, un avocat émérite et un fervent défenseur de la démocratie. Tout au long de sa carrière, il s’est battu avec courage et détermination pour la justice et les droits fondamentaux. Son engagement sans faille et son sens aigu de l’équité ont marqué des générations entières. Aujourd’hui, nous perdons un homme de conviction, mais son héritage demeurera à jamais gravé dans nos mémoires’’, a soutenu Barthélemy Dias.

Le décès de Me Khoureychi Ba est une grande perte, selon Seydi Gassama, qui salue son éloquence et son indéfectible engagement pour les plus vulnérables. Me Cheikh Khoureyssi Ba est, pour lui, ‘’une culture encyclopédique, un raffinement de la parole et du geste, une vie consacrée à la défense des faibles et des opprimés’’.

Pour sa part, Cheikh Ahmed Tidiane Youm a exprimé sa tristesse suite au rappel à Dieu de Me Cheikh Khoureychi Ba. Il rend hommage à un éminent juriste et figure respectée du monde judiciaire. ‘’Il a toujours été très engagé pour la défense des droits du justiciable sénégalais’’, a-t-il soutenu, présentant ses condoléances au barreau, à sa famille éplorée et à toute la nation sénégalaise.

Cousin du défunt, El Hadji Mody Diallo n’est pas en reste. Il a livré ses hommages et témoignages. ‘’En contact permanent avec sa famille pour toutes informations afférentes à ses obsèques. En attendant, élevons des prières pour le repos de son âme. Une très triste et affreuse nouvelle reçue de sa famille avec la disparition de notre très regretté Cheikh Khoureyssi Ba, avocat à la Cour ! Je perds un cousin paternel, car sa défunte Tata Anna Gueye, l'une des premières sage-femmes de la Gendarmerie nationale, était ma tante paternelle’’, a-t-il indiqué. Pour Mody Diallo, le peuple sénégalais perd ‘’un brillant défenseur et un combattant des droits humains’’.

Dans la même logique, Cheikh Fall Sylla, professeur de Lettres, déclare : ‘’Le Sénégal perd ainsi un défenseur infatigable des causes justes, un homme au grand cœur qui s'est sacrifié corps et âme pour le triomphe du Projet JJJ. Sa passion, son engagement et sa détermination à défendre la vérité et la justice resteront gravés dans nos mémoires. Son départ est une immense perte pour la justice et pour tous ceux qui croient en un avenir meilleur pour notre pays. Ton combat ne restera pas vain, Maître !’’

