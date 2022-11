Promu récemment à la tête du ministère des Sports, Yankhoba Diattara tient à la maitrise des procédures relatives aux opérations de fin de gestion de la part des ordonnateurs délégués et secondaires issus de la déconcentration de l’ordonnancement. Pour cela, il a initié, à l’intention de ces derniers, une cession de formation de deux jours, qui a démarré hier, sur la question.

Dans le cadre de la généralisation de la déconcentration de l’ordonnancement dans la gestion budgétaire en 2022, de nouveaux acteurs sont apparus dans la chaine de dépense. Constatant que ses ordonnateurs délégués et secondaires du ministère des Sports ‘’ne sont pas suffisamment imprégnés des procédures relatives aux opérations de fin de gestion’’, le nouveau chef du département des Sports a initié à leur endroit un séminaire sur la déconcentration de l’ordonnancement.

Selon Yankhoba Diattara, qui a affirmé son ‘’attachement à l’observance correcte des règles relatives à la préparation et à l’exécution de la dépense publique’’, cette cession de formation permettra aux ordonnateurs et gestionnaires de crédits du ministère de ‘’prendre la pleine mesure de leur mission et de leurs responsabilités dans la mise en œuvre de la déconcentration de l’ordonnancement’’.

S’adressant à ces agents, il les a invités à ‘’s’armer des règles pertinentes de la déontologie et des principes essentiels de l’administration de performance, afin de mieux participer à bâtir un système sportif performant et accessible qui contribue durablement au développement économique et social du Sénégal’’. Pour l’ancien premier adjoint au maire de Thiès, ‘’la transparence dans la gestion des ressources publiques est devenue une exigence des citoyens’’.

Le séminaire, qui a démarré ce lundi et qui va durer deux jours, a regroupé l’ensemble des chefs de services régionaux et départementaux des sports et autres cadres du ministère. Le ministre a fait part de son intention de ‘’renforcer’’ la formation des cadres, ‘’avec un accent particulier sur la maitrise de nouvelles compétences liées aux défis actuels du sport’’. Il a également prévu de faire de l’accélération de la réforme du cadre juridique ‘’sa priorité’’, avec ‘’l’adoption du Code du sport pour apporter des solutions aux multiples défis du secteur, notamment en termes de financement’’.

Projet de construction de complexes sportifs départementaux

L’ouverture de la cession de formation a été une occasion de prise de contact pour le nouveau ministre des Sports avec les cadres déconcentrés de son département. Yankhoba Diattara en a profité pour leur exposer ses axes prioritaires. Il a salué les efforts consentis par l’État du Sénégal dans la réalisation d’infrastructures sportives.

Ainsi, il s’engage, en priorité, à ‘’achever les projets en cours pour davantage doter le Sénégal, de capacités à organiser des rencontres sportives internationales majeures à l’image des phases finales de la Can de football’’.

Dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse prévus au Sénégal en 2026, M. Diattara a annoncé vouloir, en relation avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) ‘’consolider’’ le programme spécial de réhabilitation des infrastructures et équipements destinés à accueillir ces joutes sportives.

Le successeur de Matar Ba a informé de la mise en œuvre, ‘’dans moyen terme’’, d’un projet de ‘’complexes sportifs départementaux multifonctionnels’’. La réalisation de ces complexes, a-t-il indiqué, permettra ‘’une meilleure capacitation de nos athlètes, une détection des talents et le renforcement du sport à la base, et sera le premier vivier de choix de nos athlètes’’. Il ne compte pas faire moins que son prédécesseur, concernant la mise des athlètes et équipes nationales dans les meilleures conditions de préparation et de participation lors des compétitions internationales.

Sur l’épineuse question de la ‘’préservation durable des infrastructures sportives’’, le ministre des Sports a fait part de la mise sur pied de l’Office de gestion des infrastructures sportives (Ogis) ‘’avec un modèle économique propice à leur rentabilisation’’. Le sport scolaire et universitaire ne sera pas en reste avec l’organisation du Festival national du sport scolaire et les championnats nationaux du sport universitaire.

LOUIS GEORGES DIATTA