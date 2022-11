Après quatre années blanches, Papa Sow a renoué avec la lutte. Dimanche dernier, le lutteur des Parcelles-Assainies a fait face à Siteu de Lansar. Toutefois, le retour de l’ancien pensionnaire de l'écurie Fass s’est mal passé. Il a enregistré une troisième défaite d’affilée, après celles concédées face à Lac de Guiers 2 et Ama Baldé. Après son revers, le lutteur a laissé entendre qu’il allait mettre fin à sa carrière. Il semble important d’étudier et d’analyser la décision du champion qui a déjà disputé une trentaine de combats dans sa carrière.

Après un premier face-à-face avorté, Siteu et Papa Sow se sont finalement affrontés. Un combat tant attendu qui a tourné à l’avantage du pensionnaire de l’écurie Lansar. Le lutteur de Diamaguène a pris le dessus sur l’ancien poulain de Moustapha Guèye.

Au coup d’envoi du choc, les choses allaient au ralenti. Aucune tentative, encore moins de décision franche de la part des deux lutteurs. Un long round d'observation qui a failli même décourager le public qui a déjà la phobie des matchs nuls. Toutefois, il a suffi d’un seul petit accrochage pour que tout aille vite. Tout d’un coup, Papa Sow a profité de la glissade de son adversaire pour lui saisir la jambe. Erreur ! La réaction de Siteu ne lui a donné aucune chance. Une rare prise d’une somptuosité à couper le souffle envoie le petit frère d’Ouza Sow à terre.

Une chute qui est venue allonger sa liste de revers. Il venait ainsi de connaître un neuvième revers sur ses trente-trois sorties. Autrement dit, cette défaite a mis le lutteur des Parcelles-Assainies dans une situation d’inconfort. Lui-même s'est rendu compte de ce gros désavantage survenu, alors qu'il espérait se relancer après une longue période de disette.

Tout juste après le combat, un fait a marqué les amateurs. Lors de l’accolade entre les deux lutteurs, le vaincu a glissé un mot : ‘’J’arrête la lutte…’’

L’ancien pensionnaire de l'écurie Fass déclare ainsi mettre fin à sa carrière. Une décision, certes, pas encore officielle, mais qui fait délier les langues. Connu pour son calme, son professionnalisme, sa bravoure et surtout sa discipline, le lutteur à la petite taille a marqué les esprits de par sa technique, sa rapidité et sa grande confiance à chaque confrontation.

À vrai dire, Papa Sow a, certes, fait une carrière enviable, mais, comme tout autre sportif, son parcours est ponctué de bas et de hauts.

Une ascension abrégée

Bien que faite sous le coup de la déception et de l’émotion, l’annonce de Papa Sow d’arrêter la lutte semble être bien réfléchie. Selon le concerné, la décision a été prise bien avant le combat de dimanche dernier. ‘’Je m’étais dit que ce serait ma dernière confrontation’’, a-t-il déclaré.

Le moins qu’on puisse dire est que l’ancien Puma de Fass a eu un parcours honorable. Sur ses 33 combats, il a enregistré 23 victoires pour seulement neuf défaites et un match nul. N'est-ce pas un bon palmarès ? ‘’On doit respecter son parcours. C'est l'un des lutteurs les plus anciens, derrière Bombardier, Gris Bordeaux, Eumeu Sène, Baye Mandione… Il est aussi l'un des lutteurs ayant disputé le plus de combats’’, a soutenu Omez Diagne.

Cependant, le lutteur des Parcelles-Assainies n’a pas eu une trajectoire rectiligne. Promis à un bel avenir sportif, Papa Sow a connu des passages à vide à un moment crucial de sa carrière. Le cofondateur de la nouvelle écurie Jambar Wrestling Academy (Académie de lutte des Jambar) a cheminé avec pas mal de ténors qui se trouvent actuellement au sommet de la lutte. Si on consulte les archives, on s’aperçoit que la victime de Siteu a débuté, ou presque, avec certains à qui on accorde le statut de VIP, à quelques exceptions près. Il a même devancé certains. Il s’agit, entre autres, de Modou Lô, Balla Gaye 2, Tapha Tine, Lac de Guiers 2… Suffisant pour s’apercevoir du retard sur la progression du champion.

Après sa victoire face à Baye Mandione, en 2013, l’ancien pensionnaire de l’écurie Fass avait la voie ouverte pour passer à un palier supérieur en affrontant des lutteurs plus cotés. C’est le cas quand il a décroché un combat contre Lac de Guiers 2, en 2015. Malheureusement, le frère d’Ouza Sow a raté le coche. Battu par Lac 2, il n’a pas eu assez de tripes pour rebondir. Opposé à Ama Baldé, trois ans plus tard, le Parcellois a encore mordu la poussière face à la pépite de l’écurie Falaye Baldé, en 2018. Ce week-end, pour la troisième fois d’affilée, Papa a encore manqué le train de la relance. Peut-être la défaite de trop ?

La retraite peut attendre

Cela fait huit ans que Papa Sow n’a plus goûté à la saveur de la victoire. Est-ce une raison pour le lutteur de prendre sa retraite ? Certainement pas, selon certains observateurs de la lutte. C’est le cas d’Omez Diagne. Le technicien pense que la décision ne doit pas être unilatérale. Elle est précédée par des discussions avec d'autres collaborateurs. Il déclare : ‘’Je pense que ce n'est pas fini pour lui. Il peut continuer, d'autant plus que des décisions de ce genre ne sont pas aussi simples à prendre. Déjà, il a un encadrement et un staff technique. Ces derniers ont aussi leur mot à dire. Autre chose, l'annonce du lutteur n'est pas encore officielle’’. Pour lui, une fois qu’il aura recouvré sa sérénité, ‘’il pourra réfléchir et revenir sur sa décision. Surtout que Jambar Wrestling Academy a besoin de son expérience’’.

En tout état de cause, qu'il maintienne ou pas sa décision, Papa Sow aura fait une carrière honorable, tant par le nombre de combats que par son comportement exemplaire. Maintenant, s'il doit revenir sur cette décision, il lui faudra dès à présent savoir les nombreux défis qui l'attendent. En vérité, sa défaite face à Siteu l'a fait incontestablement régresser sur l’échiquier de l’arène nationale. Si vraiment il veut relancer sa carrière, il va falloir qu'il surmonte de gros obstacles dressés sur sa route : Reug-Reug, Sa Thiès et tant d'autres jeunes espoirs coriaces et décidés.

EL HADJI FODÉ SARR