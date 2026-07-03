Le directeur général du Centre de suivi écologique (CSE), Dr Cheikh Mbow, est désigné meilleur chercheur sénégalais en sciences de l'environnement dans le classement 2026 publié par la plateforme internationale Research.com. En microbiologie, la première place revient au Pr Souleymane Mboup, figure majeure de la recherche biomédicale au Sénégal.

La plateforme internationale Research.com a publié, hier, la cinquième édition de son classement des meilleurs chercheurs en sciences de l'environnement au Sénégal. Cette année, la première place revient au directeur général du Centre de suivi écologique (CSE), Dr Cheikh Mbow, salué pour l'impact de ses travaux dans ce domaine.

Le classement repose sur une analyse bibliométrique fondée principalement sur les bases de données OpenAlex et CrossRef, deux références mondiales dans l'évaluation de la production scientifique. Les données sont complétées par d'autres sources faisant autorité afin d'assurer une couverture aussi exhaustive que possible. Les indicateurs utilisés pour cette édition ont été arrêtés au 12 janvier 2026, permettant de prendre en compte les publications et citations les plus récentes disponibles.

En microbiologie, le Pr Souleymane Mboup conserve son statut de référence nationale. Pharmacien, colonel de l'armée sénégalaise et chercheur de renommée internationale, il s'est illustré dès 1985 lorsque, avec son équipe de l'hôpital Aristide-Le-Dantec, il a été le premier à identifier le VIH-2, une souche du virus principalement présente en Afrique de l'Ouest.

Le scientifique est également le fondateur de l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF), créé en 2017. L'institution s'est imposée comme un acteur majeur de la recherche médicale, de la surveillance épidémiologique et de la formation, notamment lors de la pandémie de Covid-19.

À travers ce classement, Research.com met en lumière les chercheurs dont les publications et les travaux exercent une influence significative au sein de la communauté scientifique internationale, mesurée notamment par leur impact bibliométrique et le nombre de citations reçues.

CH. THIAM