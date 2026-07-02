Les limiers du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul Comico ont interpellé et placé en garde à vue 6 personnes pour extorsion de fonds, chantage, acte contre nature et transmission volontaire de VIH.

Une rocambolesque affaire de chantage et d'extorsion de fonds a abouti à une affaire d'homosexualité qui secoue tout Yeumbeul, une localité de la banlieue dakaroise.

Selon nos informations, la nuit du lundi, aux environs de minuit, au sein de l'établissement policier de ladite zone, le nommé L. Faye a déclaré avoir été victime d'une tentative d'extorsion de fonds de la part de deux individus qu'il a connus à Mbour.

Selon ses déclarations, il a fait la connaissance du tailleur A. Thiandoum (né en 2003), via le réseau social TikTok. À la suite de cette prise de contact, ils ont échangé leurs coordonnées téléphoniques et ont commencé à communiquer régulièrement par messages.

Sur invitation de ce dernier, il s'est rendu à Mbour pour lui rendre visite. "Une fois sur place, alors que lui et moi étions dans une chambre non éclairée, en pleine nuit, le nommé I. Thiandoum (né en 2004 et maçon) a fait irruption dans la pièce, muni d'une machette. Après nous avoir accusés d'être homosexuels, il nous a pris en photo avant d'exiger la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, me menaçant de divulguer les clichés, si je refusais de m'exécuter," a-t-il confié aux limiers.

Ne disposant pas de cette somme, le plaignant dit lui avoir proposé de se rendre avec lui à son domicile, situé à Boune (Dakar), afin de réunir l'argent réclamé. Arrivés tous les trois sur les lieux, il en a profité pour solliciter l'intervention des éléments de la Brigade de Recherches. C'est ainsi qu’ils ont tous été conduits au service.

Interrogé sommairement, le nommé I. Thiandoum reconnaît avoir réclamé la somme de 200 000 francs CFA au plaignant, tout en soutenant que cette initiative aurait été suggérée par le nommé A. Thiandoum, qu'il présente comme l'instigateur de cette tentative d'extorsion.

Entendu à son tour, le nommé A. Thiandoum reconnaît les faits qui lui sont reprochés, tout en expliquant avoir agi ainsi parce que le plaignant lui aurait, à plusieurs reprises, fait des avances à caractère sexuel en vue d'entretenir des relations sexuelles avec lui.

Pour ces faits, les nommés A. Thiandoum et I. Thiandoum ont été placés en garde à vue pour chantage et tentative d’extorsion de fonds.

Le plaignant reconnaît son statut d’homosexuel

Par contre, L. Faye n’est pas rentré chez lui. Il a été gardé à vue pour nécessité d'enquête afin de poursuivre les investigations. Selon nos sources, son audition poussée l’a conduit à faire des aveux qui ont donné une toute autre tournure à l'enquête.

En effet, L. Faye a fini par reconnaître son statut d’homosexuel. Aussitôt, une réquisition pour des tests de VIH a été faite. Ils sont revenus positifs.

Toujours, dans le cadre de l’enquête, le sieur Faye a accepté de conduire les limiers chez ses présumés partenaires sexuels, domiciliés entre Yeumbeul, Pikine, Keur Mbaye Fall et Tivaouane Peulh.

Les éléments se sont transportés aux lieux indiqués pour la poursuite des investigations. Ils ont mis aux arrêts le marchand ambulant Y. Souaré (né en 1998), le mécanicien G. Ba (né en 1998) et le tailleur E. Fall (né en 2000). Interrogés sommairement, ils ont partiellement reconnu les faits.

Au total, les 6 suspects sont en garde à vue pour tentative d’extorsion de fonds, mise en danger de la vie d’autrui, actes contre nature et transmission volontaire de VIH.

CHEIKH THIAM