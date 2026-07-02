En visite à Kaolack, le directeur général de l'Onas a évalué à 70 % le niveau d'exécution des travaux liés aux préparatifs pré-hivernage. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en vue de permettre aux populations de traverser la période d'hivernage sans souci.

Kaolack est connue pour des inondations à chaque période de saison des pluies. Plusieurs zones sont envahies par des eaux de pluie qui empêchent les populations de vivre normalement. La quasi-totalité des quartiers de la capitale du Saloum sont impraticables du fait de cette situation qui hante le sommeil des riverains. Fort de ces constats, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a entamé une tournée nationale pour s'enquérir du niveau d'exécution des ouvrages en charge du drainage des eaux et du curage des caniveaux.

De Dakar à Saint-Louis, en passant par Diourbel et la zone centrale, les services dudit ministère, par le biais de la direction de l'Onas, ont pris les devants afin de prévenir et de réduire les risques d'inondation. En effet, selon le directeur de l'Onas, Séni Diène, des efforts considérables ont été faits dans ce cadre, permettant d'atteindre un niveau d'exécution de 70 % des travaux. Un bilan satisfaisant, selon lui, rendu possible grâce à la participation de tous les acteurs concernés, les chefs de l'exécutif rencontrés dans les zones visitées.

Il a mentionné le travail remarquable des services des sapeurs-pompiers qui ont, d'après lui, abattu un excellent travail pour évacuer les eaux indésirables dans les quartiers. À Kaolack, par exemple, dit-il, les pompiers ont aidé à faire avancer le travail de curage et de drainage des eaux dans des quartiers comme Khakhoum et Thiofack, où les bassins devraient être vidés avant l'hivernage. « Nous avons conscience **qu'**il y a des choses à faire ici, à Thiofack et Khakhoum, mais nous sommes dans les délais, encore que le gros du travail a été fait », a-t-il fait savoir.

Il poursuit en soulignant que, bien que des travaux restent à achever, les populations ne seront pas inquiétées cette année, même s'il admet qu'un hivernage sans inondations est impossible. Tout compte fait, un bilan satisfaisant de cette tournée a été dressé par le directeur général de l'Onas qui a incité les populations à s'investir pour la propreté de leurs quartiers respectifs. « Il faut que les Kaolackois nous aident dans ce que nous faisons car les canalisations sont obstruées par des ordures et autres, et les responsables ne sont autres que les riverains eux-mêmes qui devraient refuser ces pratiques », a-t-il regretté. À l'étape de Kaolack, l'adjoint au préfet de Kaolack a réitéré son engagement et celui du préfet à tout mettre en œuvre pour que les populations ne connaissent plus de difficultés lors de la saison des pluies.

Bachir KANE